Cámara de Comercio de Maracaibo: «Hay una inflación dolarizada en Venezuela»

Consumidores sufren los embates de una economía desajustada, por una descomunal inflación. La falta de gasolina también influye en el costo de los productos



Aunque la economía venezolana está dolarizada de hecho, ya que el 85% de las transacciones comerciales se maneja a través de la moneda norteamericana, la inflación sigue arropando el bolsillo del venezolano, quien en su afán de generar menos costos optó por incluir las divisas en sus compras, pero esta estrategia hoy día no está dando resultado.

Por ejemplo un repuesto para un vehículo la semana pasada costaba 10$, pero hoy su precio es de 15$. Este escenario se repite en varios rubros.

Por otro lado, consumidores se quejan de que si la tasa del dólar baja los precios de los alimentos se mantienen, pero si sube los precios también.

Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, coincidió que efectivamente hay una inflacion de dólares en Venezuela, «Es cierto pero no en todos los productos pero sí en algunos casos, no puedo generalizar no sería justo, porque hay gente que sí mantiene los precios. Esta inflación no la entiendo, se que los costos operativos son muy elevados y que nuestras condiciones son diferentes a las del resto del mundo, porque para nosotros trabajar acá es un desastre, empezando por el problema del combustible».

Señaló como preocupante este panorama económico: altos costos operativos, de producción, de servicios aunado a los componentes de especulación y la escases de gasolina, «los productos cárnicos aumentan mucho sus precios porque no hay cómo llevarlos del campo al matadero y de allí a la ciudad por el probema gravísimo de combustible que sí se consigue en el mercado negro con precios más altos. En el Sur del Lago hace más de un mes y medio están sin gasolina», dijo Angelini.

Economía inflacionaria

Una nueva modalidad surgió recientemente: un mismo producto varía su precio según el modo de pago del comprador.

Un par de zapatos cuesta 20 dólares americanos, pero si se pagan con moneda nacional su precio será de 25$ a la tasa del día.

«El problema es que tenemos una economía completamente inflacionaria, pasan estas cosas y no hemos hecho los correctivos necesarios para que la economía vuelva a su normalidad y no lo estamos haciendo seguimos improvisando», mencionó la autoridad de la Cámara de Comercio de la región.

«Definitivamente están comercializando con el dólar. Una de las cosas que me impresiona es que si quieres pagar en bolívares (en efectivo) tienes que comprarlos en el mercado negro y en algunos casos pagarlo al doble, es decir, si necesitas un millón de bolívares en efectivo lo consigues en el centro de la ciudad pero debes cancelar 2 millones de bolívares para que te den los billetes, el dinero aquí pasó a ser un «Comodity» el papel lo venden al doble de su valor, esto es delicado», explicó el presidente del gremio comercial.

A esta situación Angelini le adjudicó las siguientes razones: La especulación, falta de masa monetaria y por ende no poder dar vueltos -ni en dólares, ni mucho menos en Bolívares en efectivo-.

«El consejo que yo le doy a las personas es que traten de manejarse con transacciones digitales, que permite abaratar costos», expresó.

Habla el comercio

Por su parte, Daniel Perez, encargado de una zapatería en el Centro Comercial Ciudad Chinita (CCCC), refirió que tiene conocimiento de esa particularidad en el modo de compra pero que ellos no la aplican, «El precio de nuestros productos son los mismos sean pagados en dólares o en bolívares, porque nuestra mercancía es «seca» a diferencia de los alimentos que constantemente el dueño del local tiene que pagar sus productos».

Sobre este particular Verónica Prieto, gerente de un local comercial en CCCC, manifestó que ellos sí manejan dos precios para tener la seguridad de no tener pérdidas con el constante desbarajuste del valor de las divisas norteamericanas, «no podemos perderle a nuestras ganancias y en realidad la mayoría trae dólares para comprar», expuso Prieto.

Correctivos económicos

Para Angelini es el Gobierno el principal responsable de ejecutar los correctivos económicos necesarios para enderezar la economía venezolana, «Estoy asombrado porque pasamos a tener una economía totalmente desajustada, un desastre total, no sabemos hacia donde ir porque no es la culpa de un solo sector, es la suma de todo, y el que tiene que llevar el control de esto es el Estado venezolano, que por el contrario ataca al más débil de la cadena que es el comerciante, pero no ataca a quien genera el caos, pero mientras no hagamos los correctivos necesarios para combatir la inflación esto no va a mejorar, no se va a corregir, tenemos que respetar nuestro Bolívar como moneda nacional y eso no lo estamos haciendo», indicó el dirigente gremial.

Enderezar la economía

Para Angelini los principales correctivos necesarios para empezar a enderezar la economía venezolana son: la disciplina físcal, sincerar precios del combustible, pagar salarios justos, rescatar la producción nacional

«No tenemos disciplina físcal, en este punto es donde más ha fallado el Estado. Hay que pagar la gasolina a precios internacionales. La economía es un río que tiene su propio cauce, no se puede controlar la economía como el Estado ha tratado de hacerlo, lo que se puede hacer es darle las directrices para que vaya mejorando», analizó.

Inflación al 50%

Asimismo, Angelini precisó que la inflación en los últimos días se ubicó en un 50%, «se sigue dando una superinflación en el país, el dólar cerró a finales de diciembre en un millón de bolívares, hoy muchas páginas en internet lo cotizan en un millón 500 mil bolívares, estamos hablando de un 50% de aumento en los últimos 15 días, eso es hiperinflación, si creen que controlando la liquidez van a controlar el dólar, están equivocados.

¿Cómo paga Ud. su producto?

Pagar un producto en Venezuela es toda una hazaña, puesto que su precio variará según sea la modalidad de pago.

Por ejemplo, un kilo de harina cuesta: un millón 600 mil bolívares o 1 dólar, pero la tasa del dólar está en un millón 500 mil bolívares.

Si usted va a cancelar la harina por punto de venta, el costo es superior quedando el precio así debido a que el punto es alquilado y se debe pagar una cuota por porcentaje de ventas, dicha cuota la pagan los consumidores que hacen uso del aparato.

Por ello, si desea ahorrarse el % su mejor opción para pagar será hacer una transferencia bancaria al dueño del local.