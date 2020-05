Thomas Bach: El aplazamiento de los Juegos Olímpicos costará 800 millones de dólares

El anuncio fue hecho por el presidente del organismo, Thomas Bach, durante una reunión del Comité Ejecutivo

Francia- El Comité OIímpico Internacional (COI) calculó las pérdidas por el aplazamiento de los Juego Olímpicos de Tokio en US$ 800 millones de dólares.

El anuncio fue hecho por el presidente del organismo, Thomas Bach, durante una reunión del Comité Ejecutivo. Esta cifra fue calculada para los organizadores, las federaciones y comités olímpicos internacionales.

“Estos US$ 800 millones consisten en dos partes principales. Hay una parte de US$ 650 millones que se refiere al costo para la organización de los Juegos Olímpicos pospuestos para el COI y un paquete de ayuda de hasta US$ 150 millones para el movimiento olímpico, en particular las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales”, agregó Bach.

Lea también: Jugadores de la NBA decidirán si quieren reanudar la temporada

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, programados para comenzar en julio, fueron postergados hasta julio de 2021 por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés debido a la pandemia de coronavirus.

Bach declinó hablar sobre un nuevo retraso en los juegos y dijo: “Estamos a un año y dos meses de distancia, no debemos alimentar ninguna especulación sobre ningún desarrollo futuro”.

Foto: Agencia