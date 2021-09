Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant se dieron sus golpes en la rueda de prensa (video)

Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant se dieron sus golpes el pasado lunes 21, en una conferencia de prensa organizada para promover su próximo combate por la unificación del título de los supermedianos.

En el intercambio de golpes y empujones, Plant sufrió una cortada en el pómulo derecho.

La riña estalló después de que los dos campeones se insultaron al encararse, como suele ocurrir para que la prensa tome fotos, antes de la conferencia realizada en el jardín del hotel Beverly Hilton.

Aparentemente Plant hizo un comentario sobre la madre del boxeador mexicano, quien lo empujó con ambas manos, haciendo que se tambaleara.

Hasta ahora no se sabe qué fue lo que exactamente se dijeron los boxeadores al momento de estar frente a frente, pero por medio de sus redes sociales Álvarez publicó un video donde se vio el altercado con la frase: “Don’t talk about my mom”.

“Puede decirme lo que quiera, pero que no diga nada de mi mamá”, sentenció Canelo. “Él golpeó primero, así que hice lo que hice”.

Canelo y Plant pelearán por los campeonatos de peso Supermediano del Consejo Mundial, Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo el próximo 6 de noviembre.

Los golpes entre Canelo y Plant

Plant dio un paso al frente y le lanzó un gancho a Álvarez, quien evadió el golpe y posteriormente le asestó un impacto con la mano abierta en la cara. El golpe derribó las gafas oscuras de Plant, le dio en el pómulo y le provocó la cortada.

Los equipos de los boxeadores eventualmente los separaron, pero Plant continuó limpiándose la sangre en el pómulo. Posteriormente se volvió a poner los anteojos para una fría y enconada conferencia de prensa, en la que Plant continuó condenando a Álvarez por su caso de dopaje en 2018.

Álvarez (56-1-2, con 38 knockout) pondrá en juego los títulos de los supermedianos por el Consejo Mundial, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo (CMB, AMB y OMB), frente a Plant (21- 0, 12 knockout), el campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La contienda está prevista para el 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.