Salomón Rondón: uno de los grandes goleadores de la Superliga China (+video)

«Estoy muy contento con esta racha”, dijo Rondón, que suma 6 de los 15 goles de su equipo desde el arranque de la competición china en julio y este jueves firmó una nueva brillante actuación en el 0-4 ante el Henan Jianye

Venezuela – El delantero venezolano Salomón Rondón se afianza como uno de los grandes goleadores de la Superliga de China tras volver a marcar en la nueva victoria del Dalian Pro, en la que además de un tanto dio dos asistencias.

«Estoy muy contento con esta racha”, dijo Rondón, que suma 6 de los 15 goles de su equipo desde el arranque de la competición china en julio y este jueves firmó una nueva brillante actuación en el 0-4 ante el Henan Jianye.

Lea también: ¿Se queda o se va? Todo lo referente a Leo Messi, LaLiga y el Barça

El atacante fue pieza fundamental en tres de los goles, puesto que abrió el marcador en el minuto 2 y más adelante asistió a Marek Hamsik y Sam Larsson para que anotaran los dos siguientes del encuentro. De esta manera acumula ya 6 tantos y 3 asistencias en la presente edición de la Superliga de China.Rondón suma 11 goles y 6 asistencias desde que llegó al campeonato chino.

El internacional venezolano se mostró muy satisfecho por el nuevo triunfo de su equipo gracias a su gran actuación: “Estoy muy contento con esta racha. Siempre es importante mantener el olfato goleador delante de la portería. Pero lo más importante era ayudar al equipo a conseguir las victorias que necesitábamos en esta fase final de la temporada, y lo que más me alegra es haber conseguido dos triunfos consecutivos», dijo el gladiador.

«Nos ha costado recuperar el ritmo competitivo después del parón por la crisis del coronavirus, pero confiábamos en la calidad del equipo y en nuestro entrenador -el español- Rafa Benítez para sacarlo adelante. Ahora nuestro objetivo es seguir luchando para sumar más puntos y alcanzar una posición más ventajosa”, dijo Salomón Rondón.

Back-to-back victories! 👏🏽👏🏽

Really happy to help the team in a big win that gives us confidence. Time to keep on fighting!

💪🏽🦍

¡Dos victorias consecutivas! 👏🏽👏🏽

Muy contento de ayudar al equipo en una goleada que nos da confianza. ¡A seguir luchando! pic.twitter.com/IHSCNWaB9K

— Salomón Rondón (@salorondon23) September 3, 2020