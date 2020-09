¿Se queda o se va? Todo lo referente a Leo Messi, LaLiga y el Barça

El astro del fútbol Leo Messi ha estado en el ojo del huracán desde que comunicó su deseo de salir del FC Barcelona. Mucho ha sido lo que se ha comentado en torno a este tema, tras polémicas, reuniones y debates

Jorge Messi, padre de Leo, en una carta mostró a LaLiga el contrato del futbolista por el que este quedría libre, Sin embargo, LaLiga respondió al mensaje enviado desde el entorno de Messi y señala que ha hecho “una interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto”.

Minutos después de que los abogados del jugador emitieran un comunicado de contestación a LaLiga, acusándola de parcial y asegurando que Leo puede irse del Barça sin abonar la cláusula de 700 millones, la patronal respondió públicamente con otra nota en la que “confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto”.

“Desde LaLiga se ha trasladado respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi. Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto”, dice la nota de LaLiga.

Aquel día, la patronal se puso de parte del Barça y comunicó que la cláusula indemnizatoria en caso de rescisión sigue vigente en contrato de Messi y que no autorizará la salida del jugador si no la abona. LaLiga no hizo pública la cantidad, aunque es conocido que alcanza los 700 millones de euros. “1) El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una cláusula de rescisión aplicable al supuesto de que Lionel Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. 2) En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula”, es lo que dijo la patronal aquel 30 de agosto.

TyC anuncia que Messi se queda en el Barça

Por su parte, el canal argentino TyC dos días después de la reunión de su padre y su hermano Rodrigo con el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, y el directivo Javier Bordas aseguró que Messi cumplirá su contrato hasta 2021.

El mismo canal fue el que desveló que el delantero argentino envió un burofax el martes 25 de agosto a través de sus abogados del despacho Cuatrecasas pidiendo la rescisión unilateral del contrato firmado en 2017 y que estaba vigente hasta 2021. Sin embargo, tras la cumbre de anteayer, con el Barça mostrándole su deseo inamovible de que no negociar un traspaso ni de dejarle ir gratis al tenerlo Ronald Koeman como pieza prioritaria para su proyecto deportivo, Messi ha cambiado de opinión. Ya horas después desde Argentina llegaron informaciones cercanas a su entorno que aseguraban que “en un 90% de opciones” acabaría quedándose en el club azulgrana.