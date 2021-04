Retiran la bandera Rusa en pleno partido de la fina del Campeonato Mundial de Damas

La Federación Internacional de Damas es signataria del código de la AMA y estaba obligada a aplicar esa decisión, de lo contrario habría sido expulsada, explicaron los organizadores

Los organizadores del Campeonato Mundial de Damas retiraron la bandera rusa de la mesa donde Tamara Tansykkúzhina, de #Rusia, y la polaca Natalya Sadóvskaya estaban disputando la cuarta ronda de la final.

Lea también: Muere boxeador de 18 años días después de haber sido noqueado en el Mundial Juvenil

El Campeonato Mundial de Damas femenino que se celebra estos días en Varsovia (Polonia) se vio marcado por un episodio escandaloso, cuando, durante un partido entre la rusa Tamara Tansykkúzhina y la polaca Natalia Sadovskaya, uno de los organizadores retiró la bandera de Rusia de la mesa en pleno juego.

Este martes, durante la cuarta ronda del enfrentamiento por el título de la campeona mundial, el expresidente de la Federación Europea de Damas, Jacek Pawlicki, despegó la pegatina con el nombre de Tansykkúzhina y la bandera rusa, y también retiró el banderín de la mesa.

Kotsnews, [27.04.21 22:50]

Just some kind of disgusting. In Poland, during the women's World Drafts Championship match between Polish Natalya Sadovskaya and Russian Tamara Tansykkuzhina, by order of WADA President, the organizers removed the Russian flag right during the meeting pic.twitter.com/8RC7wcRAQX

— Victor (@vicktop55) April 28, 2021