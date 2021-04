Muere boxeador de 18 años días después de haber sido noqueado en el Mundial Juvenil

El joven de 18 años boxeador falleció once días después de ser noqueado en un combate

La Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA) ha informado este martes de la muerte del boxeador jordano de 18 años Rashed Al-Swaisat, once días después de ser ingresado tras ser noqueado en un combate de los Mundiales juveniles, disputados en Kielce (Polonia).

“Con profunda tristeza hemos conocido la noticia del fallecimiento de Rashed Al-Swaisat, de Jordania, que había sido ingresado en el hospital el 16 de abril tras una pelea durante los Campeonatos Mundiales Juveniles”, informa la AIBA.

“Rashed está en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y compañeros de equipo, a los que ofrecemos nuestro más sincero pésame”, agrega.

Al-Swaisat fue noqueado ese día en el minuto 2:17 del tercer asalto de su combate de primera ronda del peso semipesado (-81 kilos) ante el estonio Anton Vinogradov y tuvo que ingresado en un hospital.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e

— AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021