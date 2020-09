Miguel Yajure hizo historia en su debut en las grandes ligas (+video)

Yajure esperó casi dos semanas para estrenarse en las Grandes Ligas y su espera le otorgó una buena recompensa

El lanzador venezolano Miguel Yajure debutó este lunes por la noche con los Yanquis de Nueva York al ser utilizado por el mánager Aaron Boone como relevista, en el encuentro en el que su equipo cayó con pizarra de cinco carreras por tres ante los inspirados Rayas de Tampa Bay.

Yajure esperó casi dos semanas para estrenarse en las Grandes Ligas y su espera le otorgó una buena recompensa. El relevista derecho tiró tres innings en blanco para inscribir su nombre en una reducida lista de venezolanos. Con el Yankee Stadium como telón de fondo, el derecho se encargó del montículo en el séptimo inning y no permitió libertades al equipo de Florida.

Con su actuación, el prospecto se erigió apenas en el tercer lanzador criollo que en su debut en las Grandes Ligas transita al menos tres entradas sin permitir anotaciones (limpias o sucias), de acuerdo con el motor de búsqueda de Baseball-Refenrence.

El primero que lo hizo fue Felipe Lira (tres innings lanzados y cuatro ponches) el 27 de abril de 1995 con los Tigres de Detroit, y el segundo Yonny Chirinos (cuatro episodios completos, con un hit y un boleto permitido, más tres ponches) el 1° de abril de 2018 con Tampa Bay.

Yajure, de 22 años de edad, al igual que sus predecesores, se encargó de terminar el desafío, con un total de 49 pitcheos, 29 en strike, para completar su labor. Negoció tres boletos y recetó dos ponches.

