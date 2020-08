Miguel Cabrera rompió récord en las grandes ligas tras histórico batazo

Con éste batazo Miguel Cabrera se convirtió en el derecho con más jonrones por la banda contraria en la historia de la MLB

El toletero venezolano, Miguel Cabrera sigue haciendo historia en la Gran Carpa tras haber conectado este sábado un doble para llegar a 2.839 hits en su carrera e igualar el puesto 50 de todos los tiempos, reseñaron medios deportivos.

En la parte baja de la sexta entrada el criollo ligó un doble impulsor de dos carreras para poner en ventaja a los Tigres de Detroit 8-2 sobre los Mellizos de Minnesota.

Con éste batazo Miguel se convirtió en el derecho con más jonrones por la banda contraria en la historia de la MLB con 98, superando a Alex Rodríguez quién tiene 97.

Miggy went oppo. It's kinda his thing.#DetroitRoots pic.twitter.com/WaRYGXsbRK

— Detroit Tigers (@tigers) August 29, 2020