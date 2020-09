Messi acusó a Bartomeu de engañarle durante toda la temporada (+video)

Messi acusó a Bartomeu de engañarle durante toda la temporada y lo hace responsable de su intento de salida

No cabe duda, leyendo la entrevista de Leo Messi, de a quién considera el máximo culpable de querer salir del Barça. El astro argentino acusa directamente a Josep María Bartomeu de engañarle durante todo el año al asegurarle que al final de esta temporada podría decidir si marcharse o no. Además, le hace responsable de la deriva deportiva del Barça en los últimos años.

«La decisión llevaba pensándola mucho tiempo», expone Messi en la entrevista exclusiva en Goal.com. «Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra».

«Ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda», continúa un Messi muy molesto. «Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así».

El diez azulgrana acahcó también a Bartomeu su criticada decisión de mandar un burofax para hacer oficial que se quería ir: «Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir».

La mayor crítica de Messi hacia los dirigentes va relacionada con el pobre desempeño del primer equipo. El argentino asegura que el Barça no ha logrado organizar un proyecto a su nivel en las últimas temporadas. Acusa a la directiva de improvisar y de no armar un equipo para pelear por los títulos: «Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas».