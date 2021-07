Luciano Hevia, un nuevo talento zuliano en el Karting

-Si te consiguieras con Hamilton en la calle, ¿Qué le dirías?… «Que le voy a ganar».

Un jovencísimo piloto marabino ha demostrado, en menos de un año, un potencial muy poco común y una capacidad para destacar por todo lo alto. Supimos de él y y le hicimos una entrevista a Luciano y a su familia.

A continuación lo que nos dijo:

-Luciano, háblanos de ti…

Me llamo Luciano Hevia López, nací el 26 de junio del 2009, estudio primer año en la escuela Joseph Thompson.

-¿Cómo y cuándo te iniciaste en el karting?

No recuerdo ni el mes ni el día, no sabía ni lo que significaba la palabra karting, primero mi papá fue con mi hermana al kartódromo y después me llevaron a mí, recuerdo que me gustó mucho…

-¿Fue iniciativa de tu papá?

Sí.

-Un go-kart de alquiler… ¿Cuánto tiempo estuviste yendo antes de conducir un go-kart de carreras?

Fui cuatro veces y la cuarta vez me hicieron probar un 80 cm³ de carrera, lo hice bien, después me dieron un 100 cm³, pensaron que no iba a poder con él, pero lo manejé bien, fue ahí cuando me compraron mi primer go-kart, un 80 cc Tony Kart.

-¿Cuándo y dónde fue tu primera carrera?

Fue en Maracay el 26 de junio de 2021, el día de mi cumpleaños, en la primera manga quedé en cuarto lugar, a pesar de que choqué en los pits y terminé con un caucho pinchado, en la segunda manga quedé tercero, pero me retrocedieron al cuarto lugar por un problema técnico en el motor.

-¿Dónde estás practicando en este momento?

Después de la carrera en Maracay ya no estoy practicando aquí en Maracaibo; antes de la carrera sólo practicaba aquí en la pista local. Mi primer 80 cc y 100 cc los probé en la pista de aquí, pero ahí nunca pude sentir la adrenalina ni la velocidad del carro, porque la pista no era ni un poquito rápida, muy corta y llena de curvas.

-¿Cómo fue correr en una pista desconocida con un carro nuevo y cauchos nuevos?

Para conocer la pista sólo me concentré en observar los otros carros, desde los 125 hasta los Baby-Kart, cómo hacían las curvas, trayectorias, puntos de frenada y aceleración… siempre mantengo la misma línea de carrera.

-¿Es decir que copiaste las trayectorias de los que ya habían corrido ahí?

Sí, no le pregunté a nadie, solamente observé y ya.

-¿Cómo fue tu primera práctica?

Yo perdí tres sesiones de pruebas libres, pero sentí que la pista tenía mucho agarre, me encantó la pista, no tuve dificultades, pero en la quinta sesión hice una excursión por el pasto, entré muy rápido en una curva y me salí, me prendieron el carro otra vez y quedé en último lugar, no llegué a participar en la clasificación porque el carro no estaba listo, pero con el tiempo que hice en las prácticas arranqué en cuarto lugar, debido a problemas técnicos que tuve con el motor.

-¿Te saliste por exceso de velocidad o porque no habías calentado los cauchos?

Por ambas cosas, volví a entrar en la pista y quedé en cuarto lugar en esa sesión, después de eso hubo dos sesiones más, hice un 58”008’’’, bajé dos segundos de mi tiempo inicial y quedé en tercer lugar, pero no pude participar en la calificación porque el carro no estaba listo.

-Después de eso vino la carrera, cuéntame ¿Cómo fue la primera manga?

En la primera manga hice dos vueltas para calentar cauchos, en ese momento el caucho delantero izquierdo se vació un poco y el carro se me iba de lado con el volante derecho, debido a eso choqué con el muro de los pits y se me terminó de vaciar el caucho, me tocó terminar la carrera con el caucho completamente vacío, llegué en cuarto lugar.

-¿Cómo fue la segunda manga?

Arranqué en cuarto lugar, hice dos vueltas, en la tercera vuelta me puse detrás de quien me precedía, me agaché en la recta para ganar velocidad, en la Curva del Samán me cerré y lo pasé por dentro, en dos vueltas ya le había sacado bastante ventaja. Llegué en tercer lugar, pero había una irregularidad técnica en mi motor y me retrocedieron al cuarto lugar.

-¿Qué go-kart conducías?

Era un 100 Easykart, era la primera vez que conducía ese tipo de auto y la primera vez que conducía en Maracay, es un go-kart que me consiguieron para esa carrera, pero el motor estaba algo flojo y en líneas generales el carro era viejo y le faltaba puesta a punto. El escape estaba dañado y salía muy lento de las curvas, pero me alcanzó para pasar a quien tenía delante de mí.

-¿Entre el 80 cc y el 100 cc, cambia la técnica de manejo?

No, se manejan igual, sólo cambia la potencia y la velocidad. Pero no me pareció tan grande la diferencia ya que este carro estaba un poco flojo…

-¿Qué preferencias tienes cuando manejas? ¿Qué le pides a tu preparador, un auto neutro, sobrevirante o subvirante?

Neutro.

-¿Cómo negocias los curvones, las curvas medias y los codos? ¿telegrafiando, gas a fondo, con trail-braking, pones el carro de lado, lo metes limpio? ¿cuál es tu técnica de manejo?

En los curvones veloces suelto un poco el gas y entro en la curva dejando que el carro se vaya, no uso el freno, a mitad de la curva empiezo a acelerar porque esa curva es rápida, dejo que el carro se afinque por delante para tener direccionalidad en la entrada y hasta la mitad de la curva, ahí comienzo a acelerar, así es la primera curva de Maracay.

La curva siguiente es corta, freno como por cinco décimas de segundo, un toque seco de frenos y suelto el gas ya con el volante cruzado, a mitad de la curva empiezo a acelerar a medida que enderezo el volante, lo hago al mismo tiempo y el carro se endereza solo.

La tercera curva es parecida a la segunda y la negocio de la misma manera, ahí hay unos pianos donde me monto para salir con tracción y más rápido, luego hay una semi-recta donde acelero a fondo, sigue una curva abierta donde acelero un poco para mantener el motor alegre, ya que se cala mucho de vueltas, la curva siguiente es abierta y la hago a fondo dejando resbalar el carro haciendo un poco de drift, siempre por el tema de no calar el motor.

La siguiente la hago a fondo, con un motor bueno utilizaría otra técnica, pero ese motor estaba muy flojo y se calaba mucho de vueltas, luego viene una muy abierta donde debes acelerar full, después una recta corta y una curva muy cerrada, en esa doy un golpe de freno seco y entro duro ya que es una curva en forma de codo, ahí hago un poco de trail-braking, dejo que el carro salga montándose en los pianos y salgo a la recta principal acelerando a fondo… esa es mi vuelta.

-¿Usas los pianos para catapultarte fuera de la curva?

Sí, vengo con impulso y el piano me para y me catapulta dentro de la pista.

-Ya me explicaste cómo enfrentaste una pista desconocida y un carro desconocido con tu técnica, ahora explícame la sensación física y emocional de conducir ese carro en esa pista…

Ese carro no era tan rápido como los otros porque era viejo y el motor estaba un poco flojo, cruza muy bien, atrás tiene mucho agarre y no se va de cola, sus reacciones son violentas y rápidas, es agresivo.

-¿Eso te gusta o te intimida?

Eso me gusta, no me intimida, más bien habría querido que ese carro hubiera tenido más potencia.

-¿Cómo te hace sentir esa agresividad del karting?

¡Contento, feliz! ¡Siento la adrenalina y quiero ir más rápido!

-¿Si tuvieras que usar una palabra para definir tu primera experiencia en el karting, cual usarías?

Estaba un poco nervioso y asustado, pero me fui acostumbrando y me fue gustando más y más. Terminé enamorado del karting.

-¿A dónde te gustaría llegar?

A la Fórmula 1.

-¿Qué es lo que más te ha gustado del mundo de la velocidad?

Fuera del karting en sí, correr virtualmente con la PlayStation.

-¿Practicas algún otro deporte?

Básquet y fútbol.

-¿Qué mensaje le quieres dar a quienes quieren entrar en el karting?

Dios primero.

-¿Tienes algún héroe?

No.

-Si te consiguieras con Hamilton en la calle, ¿Qué le dirías?

-Que le voy a ganar.

Su preparador, Mario Cortese, también habló con nosotros…

El preparador

Su preparador, Mario Cortese, también habló con nosotros…

«A Luciano lo conocí en la pista de La Vereda, me llamó Jhonnatan González diciéndome que le diera una mano con un «pilotico» a ver que me parecía, voy y veo dar vueltas a Luciano y le pregunto a Jhonnatan, ¿cuánto tiempo tiene él rodando? Jhonnatan me dice: Conmigo lleva dos meses… entonces me asombró la forma que tenía de manejar en tan poco tiempo, la manera que tenía de corregir el carro en una pista con muy poca adherencia, pensé que tenía mucho talento».

«Después empecé a acompañarlo a él y a su papá a la pista y cada vez que íbamos mejoraba más, entonces le dije en un momento determinado que ya él ahí había terminado, que ahora debía ir a una pista profesional, Luciano es un piloto al que le gusta salir desde atrás y pasarse a todo el mundo, estar detrás de un contrincante, estudiarlo por varias vueltas y pasarlo en el momento preciso, así fue como aprendió en la pista de Maracay, que nunca había visto».

«Me asombra su equilibrio y su capacidad de hacer todas las vueltas igual, es constante y preciso, puede hacer 10 vueltas con una variación de una o dos décimas de segundo por vuelta, no más que eso, esa es la base para construir un campeón, de ahí podemos mejorar, porque para adelante va a ir, para atrás no».

-¿Lo defines como un piloto instintivo o un piloto técnico?

Ahora es instintivo, pero lo estamos convirtiendo en un piloto técnico, ya ha aprendido muchas cosas y le seguimos enseñando a sentir el carro con su cuerpo para que pueda manejarlo como él quiere. Yo lo veo con un futuro muy bueno, este año es de aprendizaje, de reforzar los músculos del cuello y del resto del cuerpo, aprenderse la pista, aprenderse su carro y aprender a ponerlo a punto, yo estoy seguro de que el próximo año vamos para el Campeonato Nacional.

–Cuando lo viste por primera vez y viste el tipo de manejo que tenía, ¿Qué tipo de set-up le diste?

En la vereda le dimos un Set-Up para que cruzara más, en Maracay le dimos un Set-up más neutro, pero él ya sabe cómo manejar el carro, el volante y los frenos para mantener el motor lo más alto de vueltas posible.

-Danos una evaluación de las dos mangas que hizo en Maracay

Fuimos para allá con un carro que nos prestaron y prácticamente tuvimos que hacerlo andar, un carro prácticamente arrumado, no hubo tiempo de hacerle un chequeo completo, sólo adaptar los pedales a la altura de Luciano y lanzarlo a la pista, pero todo el mundo se dio cuenta de que Luciano tenía talento y era rápido.

A pesar de que tenía un carro que no era rápido, estaba a tres segundos del primero y a siete décimas del último, en la primera manga se le pinchó el caucho pero en la segunda pasó a quien era siete décimas más rápido que él, le sacó un segundo por vuelta y logró rodar a un segundo y ocho décimas del tiempo de la pole-position, pero en 10 vueltas bajó su tiempo en dos segundos.

El carro no fue chequeado como te decía, hay un punto del motor que se llama Squid que no estaba en regla, por eso lo bajaron al cuarto lugar, pero era algo que no le daba ninguna ventaja técnica, sin embargo fue felicitado por todo el mundo ya que no conocía la pista, no conocía el carro y tampoco estaba en las mejores condiciones, pero hizo un buen trabajo, manejó bien y bajó los tiempos.

-¿Cómo defines su manejo?

En estos momentos maneja agresivo, pero va a ser un piloto de manejo limpio, sabe frenar y acelerar en el momento preciso, más al estilo de Ayrton Senna que de Jean Alesi, pero sin hacer comparaciones. Él tendrá que hacer muchos sacrificios, renunciar a muchas salidas, fiestas, cumpleaños, tendrá que hacer dieta, ejercicios, irse a acostar temprano…

Ahora habla su papá, Orlando Hevia…

-¿Fuiste tú el que lo llevó por primera vez al kartódromo; él sabía de la existencia del karting?

No, él no sabía nada de eso, yo lo introduje a ese mundo, lo llevé por distracción y esparcimiento, a mí también me gusta manejar, cuando salimos a la pista y me puse a manejar detrás de él me llamó la atención su naturalidad y su estilo, empezamos a ir frecuentemente a practicar y noté que cuando manejaba se volvía uno con el carro y se concentraba sólo en el carro y la pista, me impresionó eso.

Un día estaban probando unos carros que no tenían limitador y le prestaron uno, fue muy rápido, tenía el instinto de alcanzar al de adelante y pasarlo, si lo pasabas te alcanzaba y te volvía a pasar, tenía el instinto de piloto innato, la gente que lo vio manejar me preguntó si ya él tenía tiempo manejando el 80 cm³ y yo le dije que no, que era la primera vez.

La gente se quedó impresionada, empecé a indagar sobre el mundo del karting, recibí muchos consejos de los dueños del kartódromo de La Vereda, al principio él tenía más espíritu de equipo y no quería pasar a los demás, luego se olvidó del espíritu de equipo y se convirtió en un depredador que pasaba a todo el mundo, como debe ser un piloto, entonces le compré su primer 80 cc, muchos dijeron que era mucha potencia para él, pero lo manejó muy bien, entonces los pilotos con más experiencia empezaron a decir que tiene madera, que tiene potencial, que tiene talento…

Un día Jhonnatan invitó a Mario Cortese para que viniera a ver correr a Luciano, ya que le llamaba la atención su estilo de manejo; Mario confirmó que tenía potencial y que su estilo de manejo era diferente al de todo el mundo en La Vereda, un día hicimos una “caimanera” y Luciano le dio la paga a todo el mundo con su 80 cc, había gente con más experiencia y eso hizo mucho ruido, nadie podía con Luciano, se hizo su pequeña fama y celebridad en La Vereda y con la ayuda de Mario pasamos a otro nivel.

Mario le enseñó muchas cosas, además de que ya algunas eran innatas en él, así hemos hecho un equipo para apoyar a Luciano a desarrollar su talento, Mario, Jonathan, Luciano y yo.

-¿Tú lo llevaste con la intención de que se convirtiera en piloto?

No, sólo que se divirtiera, solamente estaba como cualquier padre viendo en que era bueno mi hijo, es bueno en fútbol y básquet, pero su pasión más grande en estos momentos es el karting.

-¿En algún momento te ha dado miedo que tu hijo sea piloto?

Sí, pero lo domino, de hecho en Maracay me dio miedo la velocidad mucho mayor que alcanzan allá, a su hermana también le dio miedo, pero ahora Luciano sólo quiere manejar en Maracay porque es mucho más rápido. Tuve que controlar mi miedo también para darle coraje a mi hija, que también estaba asustada. Pero después el miedo se transformó en emoción, ese día yo también corrí en la categoría Open, con los papás de los otros muchachos, pero no figuré mucho…

-¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Dónde te gustaría verlo?

En Fórmula 1.

Entrevistamos a Jhonnatan González, el mecánico que descubrió a Luciano…

Desde las primeras veces que vi a Luciano el año pasado en La Vereda, donde yo era mecánico, noté que tenía aptitudes como piloto, principalmente había que encarrilarlo y enseñarlo, pero tenía aptitud; cuando uno ve eso como mecánico va evolucionando con el piloto en la parte mecánica y de conducción, Luciano aprende muy rápido, vamos bien.

Tuvimos una carrera de preparación en Maracay, fue un evento bueno, el piloto se montó en el podio aunque después lo retrocedieron por una cuestión técnica, pero seguimos hacia adelante, el próximo 22 hay otra carrera en Maracay y vamos con otras intenciones, ya conoce la pista y se va a montar en un carro nuevo, bien preparado, aspiramos a un resultado más importante.

-¿Qué cualidades has visto en Luciano desde que empezó hasta ahora?

Cuándo mete el carro es porque va a pasar, no anda con dudas ni indecisiones, es un piloto de acción y decidido, eso es bueno.

-¿Es metódico o impulsivo?

Es impulsivo pero se le está enseñando a ser metódico, a actuar inteligentemente, a no tirarle el carro a otro piloto, a entrar en los pits cuando se le llama y no cuando él quiere.

-¿Cómo defines tú el manejo de Luciano?

Muy limpio, preciso.

-¿Qué le pronosticas a Luciano?

Él está empezando tarde, el karting se empieza a los cinco años, pero tiene aptitud y actitud, yo le pronóstico que ya el año que viene pudiera estar corriendo afuera, esa es la idea, prepararlo para que cuando vaya para allá a correr represente a Venezuela como debe ser.

Hace tiempo que el Zulia no tiene pilotos de la categoría de Alí Raschid (†), Alfredo Camacho (†), Juan Cochesa (†), Paul Welsch, Jesús Pérez y tantos otros que se hace muy largo mencionar, pero tal vez este nuevo kartista nos devuelva el abolengo que teníamos en el mundo del automovilismo… El próximo 22 de julio se realizará una carrera de karting en Maracay, válida para el Campeonato Nacional y Luciano nos representará.¡Suerte en Maracay, Luciano, contamos contigo!

Para leer artículos anteriores: https://www.quepasa.com.ve/seccion/columnistas/grand-prix/

Mi canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/salvadorfazio

Salvador Fazio