Lakers de LeBron apalean al Miami Heat y toman ventaja en las finales de la NBA

Los Angeles Lakers derrotaron 116-98 al Miami Heat en el primer juego de Las Finales de la NBA de la temporada de 2019-20. El duelo se disputó en la burbuja de Orlando.

Lea también: Un heroico LeBron condujo a los Lakers a su primera final en 10 años

Anthony Davis fue el mejor anotador de los angelinos en el partido. Sumó 34 unidades con 9 rebotes y 5 asistencias. LeBron James, por su parte, concluyó con 25 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias.

🏆🏀 GAME 1 FINAL SCORE 🏀🏆

Anthony Davis puts up 34, LeBron tallies 25 PTS, 13 REB, 9 AST and the @Lakers take a 1-0 series lead! #NBAFinals Game 2: Friday – 9:00pm/et, ABC

Caldwell-Pope: 13 PTS, 2 3PM

Danny Green: 11 PTS, 3 3PM, 3 BLK

Jimmy Butler: 23 PTS, 5 AST pic.twitter.com/VXLywzlOzL

— NBA (@NBA) October 1, 2020