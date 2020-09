Un heroico LeBron condujo a los Lakers a su primera final en 10 años

Con un monumental triple-doble de LeBron James, Los Angeles Lakers derrotaron este sábado 117-107 a los aguerridos Denver Nuggets para avanzar a su primera final desde 2010.

Los Lakers sufrieron para doblegar a los Nuggets de Jamal Murray (19 puntos) y Nikola Jokic (20), que soñaban con remontar por tercera vez una desventaja de 3-1 en estos playoffs.

Pero LeBron James, con 38 puntos, y Anthony Davis, con 27, maniataron cualquier esperanza de unos Nuggets que para el final lucieron exhaustos en la cancha.

