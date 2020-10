La tenista polaca Iga Swiatek ganó el Roland Garros

Roland Garros tiene una nueva joven e histórica campeona. Iga Swiatek es la primera polaca que triunfa en Roland Garros y en Grand Slam, a sus 19 años

Swiatek vivió una eclosión sensacional que incluyó con victoria sobre la campeona del Open de Australia, la estadounidense Sofia Kenin, 6-4 y 6-1 en 1h.24’. No podía haber abierto mejor su palmarés de títulos, en su sola segunda final, tras haber perdido la de Lugano 2019. Se lleva a casa una réplica de la Copa Suzanne Lenglen, entregada por la francesa Mary Pierce en una ceremonia con mascarilla y gel hidroalcohólico.

Como subrayó ella misma, triunfa donde había visto levantar tantas veces la copa a Rafa Nadal, su ídolo y que este domingo pugnará con Novak Djokovic por conseguir su decimotercero título en París.

Una consagración exprés para la 54 del mundo, que será la decimoséptima en el próximo ranking. Y pinta que este cuento de hadas tendrá continuidad, ya que Swiatek tiene carácter, condición física y repertorio de golpes. Ya avisó en sub-18 con su corona en Wimbledon 2018.

Lea también: Serena Williams se retiró del Roland Garros (+detalles)

Mejoró la final de su compatriota Jadwiga Jedrzejowska en 1939, también las prestaciones de la más reciente Agnieszka Radwanska, que se quedó sin el premio gordo en Wimbledon 2012.

Un recital completo de Swiatek, que pidió permiso a los árbitros para cumplir con la tradición de subir hacia el palco donde estaba su equipo técnico y los más allegados. Hija de padre olímpico remero, podrá escuchar con deleite el ‘Welcome to the Jungle’ de Guns N’Roses, la canción que ha escuchando antes de los partidos para cargarse de energía.

Dominó a Kenin desde el 3-0, aunque la estadounidense de ascendencia rusa (nació en Moscú) es una gran competidora y logró recuperar terreno, 3-3. No cerró la manga inicial Swiatek al saque con 5-4, pero sí al resto para 6-4 en 48 minutos.

Ya no hubo mucho más, pues Sofia Kenin desapareció de la final tras ser atendida con 2-1 en la segunda manga. Perdió 11 de los 12 puntos después del trabajo de la fisioterapeuta, que envolvió más el muslo de la pierna izquierda, vendado desde el comienzo.

Lloró Kenin mientras Swiatek explicaba emocionada que ha cumplido un sueño. Lágrimas de ambas. Un momento especial. Como en la tercera ronda del júnior de 2016, la europea fue mejor en Roland Garros, sin discusión.

Campeona de Roland Garros en individuales, semifinalista en dobles. Esplendor de Iga Swiatek, que se lleva un talón de 1.600.000 euros, cifra prácticamente idéntica a la que había acumulado en su todavía trayectoria carrera profesional.

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020