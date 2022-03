¡Historico! LeBron James se convirtió en primer jugador de la NBA en lograr 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias

LeBron James, de 37 años, construyó su récord en 19 temporadas en la NBA, en las que conquistó cuatro títulos, dos con los Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers y uno con los Lakers

LeBron James superó este domingo, en el partido de Los Ángeles Lakers en casa de los Phoenix Suns, la barrera de las 10.000 asistencias y se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA con más de 30.000 puntos, 10.000 rebotes y otras tantas asistencias.

Solo le faltaban dos y la asistencia del récord la entregó en el segundo cuarto a otra leyenda del baloncesto estadounidense como Carmelo Anthony, quien convirtió el triple.

Es uno de los siete jugadores de la NBA capaces de superar los 30.000 puntos, junto a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain, y uno de los tres que superaron la barrera de los 35.000.

En este reducido «club» está acompañado por Abdul-Jabbar y Malone.

«King James» superó además el muro de los 10.000 rebotes el pasado 19 de enero y ocupa la posición 39 en esta especialidad, según datos oficiales facilitados por la NBA.

Y derrumbó este domingo la última barrera que le faltaba para convertirse en el único jugador con al menos 30.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias.

James es, además, tercero en la clasificación de los mejores anotadores de todos los tiempos, con 36.793 antes del encuentro de este domingo.

Está a 136 puntos de Karl Malone, un objetivo que puede alcanzar en esta misma temporada regular, y a 1.595 de Kareem Abdul-Jabbar, algo que, a priori, podrá conseguir en la próxima campaña.

Es en este momento el único elemento al que los Lakers pueden aferrarse para intentar alargar su año más allá de la temporada regular.

