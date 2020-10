FVF publicó la lista de jugadores convocados para enfrentar a Brasil y Chile

El listado está compuesto por 33 jugadores que juegan en 17 países distintos, una situación muy parecida a la vivida en las primeras dos fechas de la Vinotinto cuando enfrentaron a Colombia y Paraguay.

La Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a las selecciones de Brasil y Chile como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, reseñaron medios deportivos. El listado está compuesto por 33 jugadores que juegan en 17 países distintos, una situación muy parecida a la vivida en las primeras dos fechas de la Vinotinto cuando enfrentaron a Colombia y Paraguay.

Los jugadores que ingresaron en la convocatoria de la Vinotinto son José David Contreras, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Junior Moreno, Renzo Zambrano, Jan Hurtado y José Salomón Rondón.



Osorio, Moreno y Rondón habían entrado en la lista final para la pasada doble fecha pero no pudieron presentarse por problemas logísticos o de permiso. Contreras, Ferraresi, Zambrano y Hurtado habían sido parte de la lista amplia de 40 para la ventana de octubre, pero luego no hicieron el corte.



Venezuela se medirá a Brasil el 13 de noviembre, en la ciudad paulista, y cuatro días más tarde lo hará ante Chile en el estadio Olímpico de Caracas.



Porteros: Wuilker Fariñez (Lens, FRA), Alain Baroja (Delfín, ECU), Joel Graterol (América de Cali, COL), José David Contreras (Deportivo Táchira).



Defensas: Alexander González (Dinamo Bucarest, RUM), Roberto Rosales (Leganés, ESP), Miguel Navarro (Chicago Fire, EUA), Rolf Feltscher (LA Galaxy, EUA), John Chancellor (Brescia, ITA), Ronald Hernández (Aberdeen, ESC), Luis Del Pino Mago (Universidad de Chile, CHI), Mikel Villanueva (Santa Clara, POR), Nahuel Ferraresi (Moreirense, POR), Wilker Ángel (Akhmat Grozny, RUS), Yordan Osorio (Parma, ITA).



Mediocampistas: Bernaldo Manzano (Atlético Bucaramanga, COL), Junior Moreno (DC United, EUA), Tomás Rincón (Torino, ITA), Yangel Herrera (Granada, ESP), José Andrés Martínez (Philadelphia Union, EUA), Cristian Cásseres (New York Red Bulls, EUA), Juan Pablo Añor (Al Ain, ARS), Renzo Zambrano (Portland Timbers, EUA), John Murillo (Tondela, POR), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro, BRA), Rómulo Otero (Corinthians, BRA), Yeferson Soteldo (Santos, BRA).



Delanteros: Darwin Machís (Granada, ESP), Eric Ramírez (DAC Dunajská Streda, EVQ), Fernando Aristeguieta (Mazatlán, MEX), Jan Hurtado (RB Bragantino, BRA), José Salomón Rondón (Dalian Pro, CHN), Sergio Córdova (Arminia Bielefeld, ALE).