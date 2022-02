El tenista Zverev fue descalificado por agredir la silla del juez en el Abierto de Acapulco (+VIDEO)

Alexander Zverev fue descalificado del ATP 500 de Acapulco y no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual en el que iba a enfrentar a su compatriota Peter Gojowczyk.

El tenista alemán Alexander Zverev, ha sido descalificado del torneo de Acapulco tras haber golpeado en varias ocasiones la silla del juez del partido de dobles que acabada de perder.

En el tie-break definitivo, el tenista alemán perdió los nervios con una decisión del juez de línea con la que no estaba de acuerdo. El árbitro declaró una bola dentro que Zverev había visto fuera: «Es tu puta línea, eres un puto idiota», criticó con dureza.

Tras finalizar el encuentro, Zverev se dirigió a su banquillo luego de perder junto a su compañero el brasileño Marcelo Melo en la primera ronda del torneo de dobles ante el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara (6-2, 4-6 y 10-6), y es ahí cuando perdió la cabeza.

El tenista alemán golpeó en repetidas ocasiones con su raqueta la base de la silla del juez, que incluso tuvo que apartar el pie para esquivar el ataque. Por suerte, el incidente no pasó a mayores y, tras la monumental pitada del público, el tenista alemán iría controlando su temperamento hasta retirarse de la pista.

La reacción de la organización no tardaría en llegar para condenar la lamentable escena del tenista:

«Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco», informó la organización en un comunicado.

Zverev no podrá jugar en segunda ronda del torneo individual ante su compatriota Peter Gojowczyk, clasificado directamente para los cuartos de final.

El germano había superado en primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby en el partido que acabó más tarde de la historia (4:54 de la madrugada).

