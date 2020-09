El fuerte accidente que sufrieron Giovinazzi y Russell en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 (+video)

El italiano Antonio Giovinazzi y el británico George Russell sufrieron este domingo un fuerte accidente durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

En la vuelta 11 al circuito de Spa-Francorchamps, Giovinazzi perdió el control de su Alfa Romeo y chocó contra una valla protectora.

Una de las ruedas de su vehículo, que salió despedida por el impacto, rebotó y alcanzó al bólido del piloto de Williams, quien también terminó chocando. Ambos pilotos resultaron ilesos.

