Deyna Castellanos fichó con el Manchester City

La delantera venezolana Deyna Castellanos oficializó su fichaje por el Manchester City. La maracayera, de 23 años de edad, confirmó la noticia este viernes al publicar una foto en su cuenta de Twitter donde luce la camiseta de su nuevo equipo.

En la publicación, Deyna Castellanos afirmó ser ahora una citizen, como se conoce a los jugadores del Manchester City. El club, a su vez, le dio la bienvenida oficial con otra publicación desde su perfil oficial en la red social.

«Encantados de poder anunciar que la venezolana Deyna Castellanos es la nueva jugadora del City», escribió la entidad.

La semana pasada, Castellanos se despidió de su antiguo club, el Atlético de Madrid, al expirar su contrato, equipo con el que disputó 71 partidos y anotó 26 goles desde su llegada en 2020.

En una entrevista en exclusiva para el medio ESPN, Castellanos reveló que fichar ahora para el City era un «sueño hecho realidad». «Va a ser un desafío ir a un nuevo club y un nuevo equipo, pero es un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de comenzar la próxima temporada», señaló.

Afirmó asimismo que le gusta la forma de jugar de su nuevo club, siente que puede encajar. «Va a ser un desafío, pero eso es algo que realmente quería en mi carrera. Es una de las razones por las que vengo aquí, para salir de mi zona de confort y aprender de los jugadores y el personal. Es algo que es realmente emocionante para mí», subrayó.

I’m a citizen now 😏💙 @ManCityWomen pic.twitter.com/sx8XwtCDCv

𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 ✍️

We’re delighted to announce the arrival of Deyna Castellanos! 💙

— Manchester City (@ManCity) June 3, 2022