Comité Paralímpico Internacional suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín

El Comité Paralímpico Internacional había declaró la jornada anterior que los deportistas rusos y bielorrusos participarían en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 bajo bandera neutral y que no estarían incluidos en el medallero.

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció este jueves que suspende a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín.

El CPI explicó que la decisión de prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en los Juegos Paralímpicos se debe a que numerosos equipos nacionales amenazaron con retirarse de los Juegos si se permitía competir a los atletas de Rusia.

Por su parte, el Comité Paralímpico de Rusia tachó la decisión del CPI de «injustificada», porque «contradice uno de los principios básicos de la familia paralímpica: el carácter apolítico del deporte de las personas discapacitadas». «Por lo tanto, el Comité Paralímpico de Rusia considera que la decisión del CPI es ilegal y se reserva el derecho de defender los derechos e intereses de los paralímpicos rusos en los tribunales deportivos y en otros», señaló el comunicado del organismo.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín se celebrarán entre los días 4 y 13 de marzo.

El CPI declaró en la víspera que los 83 deportistas rusos y bielorrusos participarían en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 bajo bandera neutral y que no estarían incluidos en el medallero.

No obstante, la medida está en la misma línea que lo planteado por el Comité Olímpico Internacional (COI), que primero pidió a todas las federaciones que cancelaran sus competencias en dichos países, además de instar a la exclusión de los deportistas de las competencias internacionales.

El presidente del CPI, Andrew Parsons, comentó: «En el CPI creemos firmemente que el deporte y la política no deben mezclarse. Sin embargo, sin culpa propia, la guerra ha llegado ahora a estos Juegos y, detrás de escena, muchos gobiernos están influyendo en nuestro preciado evento (…) lo que está claro es que la situación en rápida escalada ahora nos ha puesto en una posición única e imposible tan cerca del comienzo de los Juegos0».

