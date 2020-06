Belal Muhammad Luchador de artes marciales mixtas enviará al hospital a quienes saquean durante los disturbios en EE.UU. (+Video)

A este atleta le resultó “repugnante” ver cómo las tiendas de su padre y otros pequeños negocios de familiares y amigos fueron “saqueados y destruidos”

EE.UU.- El luchador estadounidense de artes marciales mixtas Belal Muhammad ha amenazado con emplear la fuerza contra quienes saquean locales comerciales en EE.UU. durante los disturbios en los que han derivado algunas protestas por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo.

A este atleta le resultó “repugnante” ver cómo las tiendas de su padre y otros pequeños negocios de familiares y amigos fueron “saqueados y destruidos”, así que prometió a través de su cuenta de Twitter que si encuentra a alguien mientras realiza esos actos de vandalismo acabará “en el hospital”.

15 years my dad supported our family with this shop 🙏 pic.twitter.com/cUf6tca9sN

— Belal Muhammad (@bullyb170) June 2, 2020