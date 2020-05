Un video inédito mostró las imágenes del último tigre de Tasmania vivo (+Video)

En la escena que, dura tan solo 21 segundos, se aprecia a Benjamin, el último tigre de Tasmania conocido, que en 1936 moriría de hipotermia en el Zoológico Beaumaris en la ciudad de Hobart

Australia – Un video inédito del último ejemplar con vida de un lobo marsupial, conocido como tigre de Tasmania o tilacín, filmado en 1935, fue publicado este martes por el Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia (NFSA, por sus siglas en inglés) en Twitter.

El material gráfico fue filmado por el cineasta Sidney Cook, oriundo de la ciudad australiana de Brisbane, para un documental de viajes titulado ‘Tasmania the Wonderland’ (‘Tasmania, el país de las maravillas’), del cual actualmente sobrevivieron apenas unos fragmentos, detalla el portal Science Alert.

En la escena que, dura tan solo 21 segundos, se aprecia a Benjamin, el último tigre de Tasmania conocido, que en 1936 moriría de hipotermia en el Zoológico Beaumaris en la ciudad de Hobart.

A pesar de su corta duración, el fragmento constituye un valioso y único hallazgo ya que el total de grabaciones de esta extinta especie se limita a poco más de 3 minutos de videos mudos en blanco y negro.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020