Donald Trump reveló cuánto vale el cinturón de la UFC que recibió como regalo

El trofeo del ente más prestigioso de la MMA está valuado en 650 dólares, lo mismo que cuesta su réplica en la tienda oficial de la UFC

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, divulgó el 20 de enero su informe financiero final, en el que figuran los regalos que recibió durante su mandato. Entre ellos, figura el cinturón de campeón de la UFC que le obsequió el peleador Colby Covington en agosto de 2018.

Like @POTUS @realDonaldTrump always says: Promises made. Promises kept. Pleasure to finally meet you Mr. President. Thank you for always putting America first! #maga #GreatAmericanWinningMachine 🇺🇸 pic.twitter.com/yYZWkdd5wS

— Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 2, 2018