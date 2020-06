Curiosidades

McDonald’s separó por primera vez en la historia sus arcos de oro. Todo esto como un acto de solidaridad por el coronavirus. El significado de la separación es el distanciamiento social

El teleférico más largo

del mundo

Si de subir a las alturas en teleférico se trata, la asociación de los Record Guinness ya ha reconocido al Teleférico de Mérida con dos galardones, uno por ser el más largo del mundo, con 12.5 Km y el otro por ser el que lleva a mayor altura, 4.765 metros sobre el nivel del mar. Su recorrido culmina en el Pico Espejo.

Se mantiene despierto

El cerebro de los humanos se mantiene más activo de lo normal si duerme en un lugar nuevo. Cuando dormimos en un lugar desconocido, nuestro cerebro entra en “modo supervivencia” haciendo que solo la mitad de este descanse, mientras que la otra mitad se mantiene “despierta” para estar alerta.

Separó sus arcos

McDonald’s separó por primera vez en la historia sus arcos de oro. Todo esto como un acto de solidaridad por el coronavirus. El significado de la separación es el distanciamiento social.

El partido más largo

del mundo

En Chile se realizó el partido de fútbol más largo del mundo. Fue el 17 de mayo del 2017 en el Estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago. Duró 120 horas y participaron 2.351 personas que iban rotando. El resultado fue de 505-504.

Sin mirar al cielo

Los cerdos no pueden mirar hacia arriba. Su estructura corporal, la anchura de su cuello y la poca movilidad de este impiden que puedan alzar la cabeza al cielo.

Las hormigas

tienen entierro

Sí, cuando una hormiga muere, automáticamente su cuerpo desprende un olor característico que atrae a otras hormigas que se encargan de transportar su cuerpo y enterrarla.

Un juego de mesa

llamado “MARACAIBO”

La curiosa creación es la última del diseñador de juegos austriaco Alexander Pfister para Cooper Island y convierte a sus jugadores en marineros que zarpan en un barco por el Caribe en pleno siglo XVII. El juego fue lanzado en 2019 para 1 o 4 participantes que “intentan aumentar su influencia en tres naciones en cuatro rondas con un tiempo de juego de 40 minutos por jugador”.

No se desperdiciaba

En Alemania del siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres no se desperdiciaba, se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas. Tres siglos después, Agripa de Nettesheim, médico y cabalista alemán refirió en su obra De occulta philosophia las numerosas y contradictorias propiedades de la sangre menstrual, desde su capacidad de agriar productos nuevos, esterilizar cultivos, destruir enjambres de abejas y volver rabiosos a los perros, hasta curar la epilepsia, las fiebres tercianas y cuartanas, y detener incendios, torbellinos y tormentas.

Enloquecedor

En 1982 se sacó a la venta un juego en Estados Unidos llamado Polybius. Meses después se retiró a causa de las demandas de los jugadores. Los jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencia al suicidio y en su casa se producían sucesos paranormales. Nunca se probó que el juego existiera ya que los que en esas épocas jugaron a Polybius no lo recuerdan o lo recuerdan vagamente.

Muerto de risa

Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de King’s Lynn, Inglaterra; literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie The Goodies. Después de veinticinco minutos de risa continuada, Mitchell finalmente se derrumbó en el sofá y murió.

Las jirafas son mudas

Sí, y no es ninguna malformación genética ni nada de eso. Simplemente, no tienen cuerdas vocales, por lo que no pueden emitir sonidos ni con su garganta ni con su boca.

Foto: Agencia