Zion no tuvo un derrame, Lennox desmiente el rumor

El cantante Zion, del dúo reguetonero Zion y Lennox ya reveló la razón de su hospitalización y comentó que ya había sido dado de alta

Ciudad de México- Zion, del dúo Zion y Lennox, despertó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se informara que había sido hospitalizado de emergencia en un nosocomio de la capital mexicana.

Lennox se encargó de compartir la lamentable noticia a través de Instagram, sin embargo, no reveló los detalles sobre la salud de su compañero.

Debido a la incertidumbre que generó el anuncio, varios fans comenzaron a especular que Zion estaba hospitalizado debido a un derrame, situación que es falsa.

Zion no tuvo un derrame cerebral

El propio Lennox explotó y desmintió los rumores, además de que pidió a sus seguidores que sean más responsables con lo que escriben.

“No sean irresponsables, no es ningún derrame. No estén comentando a lo loco, al que lo diga que le pase”, pidió el puertorriqueño.

Cabe resaltar que el propio Zion ya reveló la razón de su hospizalición y comentó que ya había sido dado de alta.

Mediante un video en vivo en su cuenta de Instagram, el cantante explicó lo que le ocurrió. “¡Estoy vivo!”, comenzó diciendo el artista quien detalló que haría ese video para él mismo decir qué fue lo que le pasó.

“Me comencé a sentir mal durante la tarde, llegamos al aeropuerto, tomamos el vuelo y en el vuelo empecé a sentirme muy mal, no podía respirar, etc”, dijo Zion.

Ahí señaló que cuando llegaron a Ciudad de México fueron directo al hospital y que “al principio pensaron que yo venía con síntomas de coronavirus. Me aislaron, me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poquito asustado, pensaba que sí podía haber sido porque he estado viajando mucho durante estas semanas”.

Finalmente el cantante explicó que “simplemente me dio un desgaste físico con una reacción abdominal que los dolores eran muy fuertes, no podía respirar ni caminar. Me hicieron muchísimos estudios y gracias a Dios hay “Z” pa’ largo, “Z” pa’ rato, gracias a todos los medios de comunicación por estar pendientes y a toda la gente que me ha dado apoyo”.

En ese sentido recalcó que “no voy a parar de trabajar. No tuve ningún derrame gracias a Dios. Los quiero mucho y vamos a seguir siendo el negrito sabrosón que siempre he sido”.

Foto: Agencias