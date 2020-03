Hermano de Farruko pierde la pierna en accidente automovilístico

View this post on Instagram

Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre @fabianofficialpr que sufrió un accidente grave esta madrugada 😭💔 y está delicado de salud cúbrelo con tu manto Señor a todos mis fanaticos amigos conocidos etc les pido una cadena de oración por mi hermanito a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar @fabianofficialpr teamo no tas solo papi esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar 🙏🏻