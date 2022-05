Will Smith revela que tuvo una premonición sobre el fin de su carrera al tomar ayahuasca

Will Smith aseguró que ahora tiene una mejor perspectiva de su vida y que puede manejar cualquier pérdida

El reconocido actor Will Smith reapareció públicamente, tras la polémica por la bofetada que dio al humorista Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar, y reveló que hace años tuvo una premonición sobre el fin de su carrera al tomar ayahuasca.

Contó que tuvo una visión de cómo se destruía su casa y se iba su dinero.

“La bebí y usualmente toma como 45 minutos para que te pegue. Estaba sentado ahí y aunque pensé que no me pegaría, de repente vi mi dinero volando muy lejos, mi casa volando y mi c‘My Next Guess Needs No Introduction’ de David Letterman arrera yéndose a lo lejos”, dijo Will Smith en entrevista durante el programa.

Lo que vio Will Smith

Además, vio que su hija Willow pedía ayuda.

“Luego, lentamente dejé de preocuparme por mi dinero, solo quería alcanzar a Willow y dejé de preocuparme por mi casa y dejé de preocuparme por mi carrera”, agregó.

Aseguró que ahora tiene una mejor perspectiva de su vida y que puede manejar cualquier pérdida,

“Puedo manejar lo que sea que vaya mal en mi vida, puedo manejar lo que sea en mi matrimonio, puedo manejar lo que sea que la vida tenga que ofrecerme”, manifestó.