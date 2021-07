WandaVision se alzó con 23 nominaciones en los premios Emmy 2021

WandaVision acapara 23 nominaciones para la próxima ceremonia de los premios Emmy 2021

La primera serie de Marvel Studios fue un fenómeno en plataformas digitales y en los premios Emmy, donde

WandaVision inició con éxito la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, al ser la primera serie producida por el estudio de La Casa de las Ideas, la cual arrasó con las nominaciones a los premios Emmy 2021.

Lea también: WandaVision: Ultron tiene muchas posibilidades de regresar al UCM

La Academia de Ciencias y Artes de la Televisión dio a conocer las nominaciones a los premios Emmy 2021, donde WandaVision consiguió 23 nominaciones para ganarse el galardón en diferentes categorías.

Entre estas nominaciones destacan las de Elizabeth Olsen y Paul Bettanny, quienes contienden a los premios a mejor actor y mejor actriz en una serie limitada.

Kathryn Hahn también fue nominada a mejor actriz de reparto, además de que el show logró la nominación a mejor mini serie o película para TV, mejor dirección y mejor guión.

Marvel Studios sumó cinco nominaciones más con The Falcon and the Winter Soldier, donde destaca la nominación de Don Cheadle a mejor actor invitado a una serie de drama.

La ceremonia de entrega de los premios Emmy se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2021 en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California.

WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, Paul Bettany como Vision, Kat Dennings como Darcy Lewis, Kathryn Hahn como Agatha Harkness, Teyonah Parris como Monica Rambeau y Randall Park como Jimmy Woo.