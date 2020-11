WandaVision: Ultron tiene muchas posibilidades de regresar al UCM

Ultrón, como padre del personaje de Bettany, aparece en varias ocasiones en los cómics

Cada vez falta poco para que Marvel estrene la serie de Bruja Escarlata y Visión. La “locura” como lo define el mismísimo Paul Bettany, se estrenará el 15 de enero a través de la plataformas de Disney +.

Los detalles del serial son pocos, por lo que muchos fanáticos han comenzado a generar especulaciones sobre apariciones de personajes ya conocidos como el de Ultrón.

Tal y como leemos en ComicBook, Ultrón tiene muchas papeletas para volver al Universo Cinematográfico de Marvel con Bruja Escarlata y Visión. Al fin y al cabo, se espera que la serie tenga muchas influencias del cómic de Tom King La Visión (2018) y de la saga de Steve Englehart, Vision and Scarlet Witch (1985). Éste último muestra a Wanda y Visión en una vida idílica, casi como dos seres humanos normales, pero también exploraba la mente del androide.

Ultrón, como padre del personaje de Bettany, aparece en varias ocasiones en los cómics, y, viendo que ya ha sido introducido en las películas, no es descabellado pensar que hará su aparición en algún momento. Seguro que el estudio sabe sacar el jugo necesario a esta historia y, aunque no siga fielmente lo que ocurre en las páginas, explorará la relación entre ambos.

Si Ultrón vuelve a la historia, se unirá a una lista de regresos ya compuesta por Jimmy Woo (Randall Park) y Darcy Lewis (Kat Dennings). Al mismo tiempo, la serie contará con una Monica Rambeau ya adulta. La conocimos en Capitana Marvel como hija de la ex piloto Maria Rambeau. Dado que los acontecimientos se sitúan tras Vengadores: Endgame y el filme de Brie Larson se ambientaba en los 90, la niña ya ha crecido y está más que preparada para la acción.

Otros nombres que se barajan son Doctor Strange o Quicksilver. No olvidemos que la ficción va a conectar directamente con Doctor Strange In The Multiverse of Madness, por lo que el personaje de Benedict Cumberbatch podría hacer algún cameo.