Víctor Cámara ofreció ayuda a emigrantes venezolanos en su campaña política (+video)

"Ayudaré a los inmigrantes legales e ilegales" 🇺🇸!!! El primer actor #VictorCamara nos cuenta los proyectos que tiene con los inmigrantes que hacen vida en #Doral #EstadosUnidos. El candidato a la alcaldía de dicha ciudad, declaró que planifica hacer un centro de ayuda al inmigrante donde se les dará apoyo jurídicamente, estudios para los hijos, vivienda y trabajo. El galán de 61 años, dijo estar dispuesto a sostener un debate con los otros dos candidatos a la alcaldía de Doral de cara a las elecciones municipales de noviembre.