Venezolano gana el Primer Premio en la Bienal 2021 del Museo de Arte Geométrico y MADI de Dallas

El Premio en la Bienal 2021 lo recibió por su obra Particle Accelerator (Acelerador de Partículas)

El artista visual venezolano residenciado en Miami, Luis La Rosa, obtuvo con su obra escultórica Particle Accelerator el Primer Premio en la Bienal «Origins in Geometry», que se realiza del 30 de julio al 24 de octubre de 2021 en The Museum of Geometric and MADI Art, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, con la participación de 32 artistas finalistas de diferentes países.

Premio en la Bienal 2021

La obra ganadora, Particle Accelerator (Acelerador de Partículas), es una escultura de mediano formato elaborada en aluminio y resina, en la que se refleja la propuesta creativa de Luis La Rosa, la cual se establece desde una concepción racional que intenta enlazar los conceptos de la física cuántica con las nociones contemporáneas del arte, según palabras del artista.

«Desde que se planteó la teoría del Big Bang el momento inicial en el que se formaron la materia, el espacio y el tiempo, los debates e interpretaciones para tratar de entender cuando se inició este proceso de expansión y vida, no han cesado (…) Lo cuántico, esta fuerza enigmática pero hondamente real, representa un enorme campo de creación e imaginación. En este sentido, me interesa representar ciertas realidades físicas intangibles, como las partículas elementales, la energía y la materia oscura, imaginándolas en un espacio en el que interactúan con fenómenos como la gravedad y el magnetismo», afirma La Rosa.

Como explica el artista, su práctica abarca lo pictórico, lo escultórico y lo instalativo. Sus pinturas son realizadas haciendo uso del lenguaje geométrico de planos limpios de color saturado, y de la perspectiva, y utiliza aerosol acrílico sobre tela para representar objetos tridimensionales que se mueven en un espacio imaginario, sideral, sujetos a fuerzas dinámicas.

En cuanto a sus esculturas, señala que éstas se construyen a partir de la intersección y ensamblaje de grandes planos de metal brillante —aluminio y acero inoxidable intervenidos con resinas— en los que no utiliza soldadura, y en algunas piezas incorpora instrumentos tecnológicos y científicos que remiten a la tradición experimental de la física.

Con estudios en administración de empresas, Luis La Rosa D’Ambrosio (Caracas, 1972) tuvo una fructífera trayectoria en el mundo de la publicidad y desarrollo de medios alternativos en Venezuela, área en la que produjo ideas innovadoras que impactaron el aspecto de la urbe al introducir diseños que integraban elementos corpóreos 3D, crear impresiones digitales de gran formato y utilizar materiales desconocidos para el momento, marcando un hito en la oferta publicitaria venezolana que lo llevó a ser reconocido dentro de la industria con premios relevantes como premios ANDA ( Asociación Nacional de anunciantes), y premios PUBLICIDAD Y MERCADEO.

Estudió pintura y escultura en Caracas, en la Academia de la artista venezolana Blanca Lemoine, donde recibió la motivación para profundizar en el conocimiento y la creación artística.

Actualmente se encuentra residenciado en Miami, Florida donde está participando activamente en la corriente artística local bajo la asesoría de la reconocida curadora, crítica y coach de arte Katherine Chacon.

Entre las exposiciones más recientes en las que ha exhibido su trabajo se incluyen, «Origins in Geometry», Museum of Geometric and MADI Art Biennial, Dallas Tx; Art Fields – Lake City, South Carolina; entre otras. Próximamente tiene previsto realizar una instalación en Puerto Rico en la 4th Triennial de Arte Fits-Fundation en Dorado Beach.