The Beatles anuncian el lanzamiento de su primer libro oficial en 20 años

El grupo británico The Beatles ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento de su primer libro oficial desde la publicación de ‘The Beatles Anthology’ en el año 2000. Titulado ‘The Beatles: Get Back’, el libro saldrá a la venta el 31 de agosto de 2021 y contará la historia del duodécimo y último álbum de la banda, ‘Let It Be’.

Estará compuesto por más de 120 horas de conversaciones de Paul McCarteney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, transcritas de sus sesiones de estudio, además de cientos de fotografías inéditas de los archivos de la exesposa de Paul McCartney, Linda, y del afamado fotógrafo estadounidense Ethan A. Russell.