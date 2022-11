Shakira declinó actuar en el Mundial de Qatar

Shakira no es la única que declinó su participación, la cantante británica Dua Lipa expresó que no participaría en la ceremonia

Shakira declinó su participación en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, tras recibir una gran cantidad de críticas después de confirmar su actuación.

Aunque la cantante aún no ha hablado de forma oficial sobre su decisión de no actuar en ceremonia inaugural, su entorno confirmó que no participará en el show previo al primer partido entre la selección anfitriona y Ecuador, que se producirá el domingo 20 de noviembre.

Lea También: Hijos de Piqué y Shakira montaron pataleta por presencia de Clara Chía

La colombiana no es la única que rechazó participar en la ceremonia inaugural de Qatar. El pasado domingo la cantante británica Dua Lipa expresó que no participará en la inauguración del Mundial.

«Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo», indicó la intérprete de «Levitating» en sus historias de Instagram.

En la ceremonia tampoco actuará Rod Stewart, quien, según varias informaciones, habrá dicho que no pese a la oferta de más de un millón de dólares que le hizo la organización del Mundial.

Qatar es un país que no defiende los derechos LGTBI y que es seriamente cuestionado por sus ataques a los derechos humanos.

En Qatar la ley castiga con penas de cárcel de hasta 10 años las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El código penal establece además penas de entre uno y tres años de prisión para quienes «instiguen» o «persuadan» a otras personas a cometer actos de «sodomía o inmoralidad».