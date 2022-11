Hijos de Piqué y Shakira montaron pataleta por presencia de Clara Chía

Según múltiples rumores, el motivo de la incomodidad de los hijos del jugador habría sido la presencia de la actual pareja de Piqué, Clara Chía Marti

Se ha vuelto viral en las últimas horas un video en el cual se puede ver a los hijos de Piqué y Shakira, Milán y Sasha, desanimados en la retirada de su padre.

El mundo del fútbol quedó con el video de Gerard Piqué, anunciando su retiro oficial del fútbol profesional. Ante esto, se le hizo una despedida al jugador en el Spotify Camp Nou en la cual estuvieron presentes sus hijos, Milán y Sasha.

Sin embargo, en un video que se ha vuelto viral a través de las redes sociales, se puede ver el poco ánimo de los pequeños cuando son llamados por su padre para tomarse una foto.

Según múltiples rumores, el motivo de la incomodidad de los hijos del jugador habría sido la presencia de la actual pareja de Piqué, Clara Chía Marti.

Todo apuntaría a que los dos niños pequeños de Piqué, todavía estarían molestos con su padre y con su novia, por la separación que vivió este de Shakira, lo cual, les habría afectado a ambos.

Los últimos años en Barcelona no eran del todo buenos, teniendo en cuenta que no estaba teniendo muchos minutos en el equipo y su rendimiento no era como en los años anteriores.