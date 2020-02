Salió el primer adelanto de Batman con Robert Pattinson

El video, que dura menos de un minuto y muestra a Pattinson con el traje del superhéroe de Gotham City (Ciudad Gótica), provocó de inmediato una reacción muy fuerte en las redes sociales

EE.UU.-El director estadounidense Matt Reeves ha difundido este 14 de febrero un video promocional de su futura película ‘The Batman”, que se estrenará en junio del 2021 y será protagonizada por Robert Pattinson.

El video, que dura menos de un minuto y muestra a Pattinson con el traje del superhéroe de Gotham City (Ciudad Gótica), provocó de inmediato una reacción muy fuerte en las redes sociales.

Varios internautas expresaron su euforia por las primeras imágenes de la cinta y elogiaron la música y el aspecto del protagonista, mientras que otros lo compararon con lo visto en videojuegos.

Hearing that new Batman theme pic.twitter.com/CA6qY7ENr8 — Hero (@Koolkatende1) February 14, 2020

“Escuchando el nuevo tema de Batman”, afirmó un internauta.

The Bat Symbol is made from the Gun that killed his parents like it was in the comics.#LongLiveTheBat #TheBatman #Batman 🦇 pic.twitter.com/xuweuYwzrj — DEEP ⟁ (@ShadyToTheBone) February 14, 2020

“El símbolo del murciélago está hecho de la pistola que mató a sus padres, como cuentan los cómics”, señaló otro.

Cant wait to see Batman sparkle😍 FR tho unbelievably excited for this! #TheBatman pic.twitter.com/j6qxbVyLpl — LouLou♡ (@secretloulou98) February 14, 2020

“Me llegan las vibraciones de [videojuego] Arkham con este traje”, indicó un usuario de Twitter.

FIRST look of Rob in the Batman suit. I really can't wait for this pic.twitter.com/tRJ3M68f81 — bells (@ringthebellsz) February 14, 2020

“Primera vista de Rob con el traje de Batman. Realmente no puedo esperar a esto”, destacó otra.

Saw the Pattinson #Batman screen test and it was awesome … highlight of the suit that emblem ♥️🔥 pic.twitter.com/AVTHq5r3yX — MidhunRaj (@MidhunRgamer) February 14, 2020

Al mismo tiempo, algunos internautas expresaron la opinión de que el estilo del video y el traje del protagonista se parece más a Daredevil, que a Batman.

“Si Daredevil pudiera ver a ‘The Batman’ ahora mismo, estaría enojado”, escribió un usuario.

Am I the only one who thinks that Robert Pattison under #TheBatman cowl looks more Daredevil than Batman!? Just look at it! pic.twitter.com/eDzCdVhzKJ — Gabriel Strange (@Gabo_chen) February 14, 2020

“¿Soy el único que piensa que Robert Pattinson debajo de la máscara de Batman se parece más a Daredevil que a Batman?”, preguntó otro.

Las numerosas menciones a Daredevil en Twitter incluso convirtieron su nombre en tendencia y varios internautas quedaron frustrados, ya que esperaban el anuncio de una nueva temporada de la serie de televisión sobre este superhéroe.

