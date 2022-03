Rubén Blades se pronunció a polémica entre Residente y J Balvin

Rubén Blades aprovechó la oportunidad de promocionar su último disco: «Al ánimo caldeado recomiendo darle fin». Cálmese escuchando el álbum ‘Salswing’ que será presentado en un concierto que ofrecerá el próximo 14 de mayo

El cantante panameño Rubén Blades envió un mensaje para calmar los ánimos entre los músicos Residente y J Balvin, quienes han protagonizado una rencilla desde que el colombiano pidiera boicotear la última edición de los Premios Latin Grammy.

El salsero usó su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras tanto al puertorriqueño como al colombiano, en la que destacó la amistad que le une a Residente:

«Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios

y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario

que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro

aconsejo a René porque lo quiero como hermano»

«Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca

me digo: Rubencito, águila no caza moscas.

En el video, Blades agrega:

No es amor y cariño, es amor y control

deja que el niño chille a ver si así es mejor»

Así continuó el panameño frente al conflicto entre los cantantes de rap y reguetón citando un viejo refrán: «Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende: el oro jamás compra a quien su alma jamás vende».

El músico aprovechó la oportunidad de promocionar su último disco: «Al ánimo caldeado recomiendo darle fin». Cálmese escuchando el álbum ‘Salswing’ que será presentado en un concierto que ofrecerá el próximo 14 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot.