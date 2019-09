Rosita: No sabía que era delito tomarse una foto con sus fans

La actriz y modelo venezolana, Jimena Araya, conocida popularmente como “Rosita”, aclaró a través de sus redes sociales que no sostiene relaciones con personajes vinculados al llamado Tren de Aragua, banda que, al parecer, está inmersa en descuartizamientos en Lima, Perú.

Perú -La actriz y modelo venezolana, Jimena Araya, conocida popularmente como “Rosita”, aclaró a través de sus redes sociales que no sostiene relaciones con personajes vinculados al llamado Tren de Aragua, banda que, al parecer, está inmersa en descuartizamientos en Lima, Perú.

“¿Será que yo no voy a tener vacaciones? ¿O es que no me van a dejar en paz? ¿Será que en Perú no tienen otro tema más importante de qué hablar que estar nombrando tanto mi nombre? No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans, soy una figura pública y me debo a mi público. como todos los artistas tengo el derecho a tomarme fotos con quien me pide foto“.

Lea También : https://www.quepasa.com.ve/cultura-y-farandula/actriz-jimena-araya-huye-peru-la-vinculan-tren-aragua/

“Quiero dejar eso claro, porque de nuevo la prensa amarillista me está mencionando en todos lados, involucrándome donde no tengo nada que ver (…) la gente quiere buscar dañar tu imagen, y los que me quieren ver mal se van a quedar con las ganas“, agregó.

Asimismo la modelo advirtió que no ofrecerá entrevistas “porque la gente va a seguir hablando lo que les dé la gana”, remató.

Vale recordar que durante una visita a la nación inca, Verónica Andreina Montoya Araujo, alias “Roxy”, integrante de la banda El Tren de Aragua, aprovechó para fotografiarse con Jimena Araya en una fiesta de venezolanos realizada en Lima.