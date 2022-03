Revelan que Belinda estafaba a Christian Nodal y fue la suegra quien la descubrió en una auditoría

Christian Nodal le habría regalado a Belinda una casa en una exclusiva zona al sur de la Ciudad de México, por lo que cuando su mamá descubrió el desfalco en sus cuentas bancarias habló con él y comenzaron con la auditoría.

La ruptura de la relación entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues además de las especulaciones en torno a los tatuajes que el intérprete se hizo en honor de su amada y el costoso anillo de compromiso que le entregó, también han surgido rumores relacionados a los motivos reales por lo que las pareja decidió decirle adiós a su amor.

Es así como nuevamente se dice que fue por culpa del dinero que terminaron el romance que inició en agosto de 2020.

De acuerdo con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, fue el intérprete de «Botella tras botella» quien decidió acabar con su noviazgo luego de que su madre, la señora Cristy Nodal, iniciara una auditoría para saber por qué su hijo estaba gastando tanto dinero, pues el viaje que este realizo a Barcelona, España, le ocasionó fuertes gastos debido a que fue él quien corrió con todos los gastos, desde el equipo que asesora a Belinda en su imagen, además autos para transportase y el lugar en el que se hospedaron por más de tres meses.

«De repente Nodal viene para México y me cuenta que regresó con un dineral a Europa, es ahí donde empiezan las pesquisas de la familia de Christian Nodal, porque empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto», dijo.

Sin embargo, los problemas entre la pareja llegaron cuando la cantante supuestamente presentó facturas falsas que no correspondían con los gastos, lo que despertó aún más las sospechas de Nodal y comenzaron los reclamos.

«Las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más que las facturas que le daba Belinda serían reales o no reales. No sé si detectaron que algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda», agregó.

Lea también: Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su relación

El experto en espectáculos también reveló que el cantante le habría regalado a Belinda una casa en una exclusiva zona al sur de la Ciudad de México, por lo que cuando su mamá descubrió el desfalco en sus cuentas bancarias habló con él y comenzaron con la auditoría.

«La mamá del señor Christian Nodal fue la que mandó a hacer la auditoría y que el contador es el que descubrió que no coincidían los gastos. (le dijo su mamá) <Te está viendo la cara> y terminan tronando Belinda y Nodal».

Antes de finalizar con la transmisión publicada en su canal de YouTube, el conductor de «Sale el Sol» aseguró que Belinda se encuentra en España en un grito y no quiere saber nada del mundo debido a una fuerte depresión.

Asimismo, concluyó que la culpa fue de Nodal porque se dedicó a complacer a Belinda pagándole cosas muy caras, pues podrá ser muy talentoso, pero «es un chamaco que tiene 23 años».

«El problema entre Belinda y Nodal es el dinero», concluyó.