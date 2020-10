¡Qué tristeza! Murió actriz de Two and a Half Men (+detalles)

El nombre de “Berta” se volvió tendencia en redes sociales. Esto debido a que Conchata Ferrell, protagonista del famoso show de “Two and a Half Men”, falleció el lunes 12 de octubre

De acuerdo al sitio de entretenimiento Deadline, la actriz que tenía 77 años. Se encontraba internada en el Hospital Sherman Oaks, en Los Ángeles, sufrió un paro cardíaco. Ella estaba rodeada por su familia.

Lea también: Desaparece la estrella de la serie ‘Glee’ Naya Rivera mientras nadaba en un lago

Después de que la noticia se diera a conocer, sus compañeros del popular show expresaron su dolor y emitieron sus condolencias a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el actor, durante la filmación del popular show de la CBS, él se declaró fanático de su trabajo, algo que ella no creyó.

Cryer continuó explicando que siempre se sintió muy afortunado de haber trabajado con Ferrell, e incluso recomendó que sus seguidores vieran el trabajo de Ferrell, además de la serie en la que estuvieron. “2020 es simplemente despiadado”, finalizó.

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020