Desaparece la estrella de la serie ‘Glee’ Naya Rivera mientras nadaba en un lago

La actriz había alquilado un bote y fue a nadar junto a su hijo, pero más tarde encontraron solo al menor

EE.UU. – La actriz y cantante estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel en la serie de televisión ‘Glee’, ha desaparecido en un lago de California donde posiblemente habría muerto ahogada, informa la prensa local.

El 8 de julio, Rivera alquiló un bote y fue a nadar con su hijo de 3 años en el lago Piru, condado de Ventura. Más tarde, después de que la embarcación no fuera devuelta a la hora estipulada, el personal de la empresa de alquiler de botes empezó a buscar a los visitantes y encontraron solo al menor, que estaba dormido a bordo de la lancha con su chaleco salvavidas, por lo que alertaron a las autoridades.

Se montó un gran operativo de búsqueda y rescate sin éxito que tuvo que ser suspendido en la noche, pero se reanudará este jueves. Según informes preliminares, el niño dijo que su madre estaba nadando y no pudo regresar al bote.

Rivera, de 33 años, interpretó a Santana López y a Rachel Calvado en las series ‘Glee’ y ‘CSI: Miami’, respectivamente, y participó en otras películas y series. El miércoles, antes de su desaparición, la actriz había publicado en las redes sociales una foto junto a su hijo y un mensaje que decía: “Solos los dos”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020