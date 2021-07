Premios Emmy 2021: Conozca quiénes son los nominados

La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció sus nominados para la 73ª edición de los premios Emmy

La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció este martes sus nominados para la 73ª edición de los premios Emmy, la cual se celebrará el próximo domingo 19 de septiembre desde el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Ron Cephas Jones y Jasmine Cephas Jones, fueron los encargados de anunciar la lista de candidatos que competirán para llevarse las estatuillas más codiciadas en la industria televisiva.

Lea también: ¡Talento venezolano! Leonardo Padrón escribió una historia original para Netflix

“The Crown” y “The Mandalorian” dominaron las nominaciones con 24 candidaturas cada una. Por detrás del exitoso drama de Netflix y de la primera serie no animada de “Star Wars” se situó la producción de Marvel “WandaVision”, que obtuvo 23 candidaturas.

La disputa de los premio Emmy 2021

“The Boys”, “Bridgerton”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Lovecraft Country”, “The Mandalorian”, “Pose” y “This is Us” serán las candidatas al premio a la mejor serie dramática. Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre “Black-ish”, “Cobra Kai”, “Emily in Paris”, “Hacks”, “The Flight Attendant”, “The Kominsky Method”, “Pen15” y “Ted Lasso”.

Por otro lado, “WandaVision”, “Mare of Easttown”, “I May Destroy You”, “The Queen’s Gambit” y “The Underground Railroad” se enfrentarán por el Emmy a la mejor miniserie.

Entre los actores latinos que serán candidatos al Emmy figuran Anya Taylor-Joy como mejor actriz de una serie limitada o película televisiva por “The Queen’s Gambit”. Además, Lin-Manuel Miranda recibió una nominación al mejor actor por la adaptación televisiva de su exitoso musical “Hamilton”.

A continuación la lista de completa de nominados a los premios Emmy 2021:

Mejor miniserie:

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor comedia:

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor serie dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz de comedia:

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actriz principal en serie dramática:

Uzo Aduba

Olivia Colman

Emma Corrin

Elisabeth Moss

Mj Rodriguez

Jurnee Smollett

Mejor actor principal en serie dramática:

Sterling K. Brown

Josh O’Connor

Jonathan Majors

Rege-Jean Page

Billy Porter

Matthew Rhys

Mejor actor de reparto en serie dramática:

Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”)

O-T Fagbenie (“The Handmaid’s Tale”)

John Lithgow (“Perry Mason”)

Tobias Menzies (“The Crown”)

Max Minghella (“The Handmaid’s Tale”)

Chris Sullivan (“This Is Us”)

Bradley Whitford (“The Handmaid’s Tale”)

Michael K. Williams (“Lovecraft Country”)

Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Gillian Anderson (“The Crown”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Madeline Brewer (“The Handmaid’s Tale”)

Ann Dowd (“The Handmaid’s Tale”)

Aunjanue Ellis (“Lovecraft Country”)

Emerald Fennell (“The Crown”)

Yvonne Strahovski (“The Handmaid’s Tale”)

Samira Wiley (“The Handmaid’s Tale”)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Michaela Coel (“I May Destroy You”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Paul Bettany (“WandaVision”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Renée Elise Goldsberry (“Hamilton”)

Kathryn Hahn (“WandaVision”)

Moses Ingram (“The Queen’s Gambit”)

Julianne Nicholson (“Mare Of Easttown”)

Jean Smart (“Mare Of Easttown”)

Phillipa Soo (“Hamilton”)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Thomas Brodie Sangster (“The Queen’s Gambit”)

Daveed Diggs (“Hamilton”)

Paapa Essiedu (” May Destroy You”)

Jonathan Groff (“Hamilton”)

Evan Peters (“Mare Of Easttown”)

Anthony Ramos (“Hamilton”)