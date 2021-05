Perucho Conde negó haber abusado sexualmente de Grecia Rodríguez cuando era una niña

Perucho Conde negó todas las acusaciones recibidas por parte de la hija del actor Gustavo Rodríguez

El humorista venezolano Perucho Conde negó las acusaciones de Grecia Augusta Rodríguez, hija del actor Gustavo Rodríguez, de presuntamente haber abusado de ella cuando tenía seis años.

“Niego en todas y cada una de sus partes el contenido de dicho testimonio y doy gracias a Dios por la tranquilidad mental y espiritual que me ha hecho saberme ajeno a dichos señalamientos”, indicó el comediante a través de un comunicado.

Señaló que a partir del testimonio, se “desató la más despiadada avalancha de insultos y calificativos hacia mi persona”.

Cuestionó el tiempo que Grecia tardó para realiza la denuncia: “27 años después de la supuesta agresión, es que ella habla o dice algo con respecto a un hecho de inocultables evidencias por su naturaleza, los cuales hubiesen prevalecido sobre su silencio”.

Comunicado oficial de parte de mi padre, Perucho Conde a la opinión pública: pic.twitter.com/oYJ1Uo1FE8

— No explico mis tuits, no me moleste 🎙️ (@FabricioConde) May 2, 2021