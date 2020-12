Netflix lanza la novedosa función «solo audio» en la última versión de la aplicación para Android

Esta modalidad, que aún no está disponible para todos los subscriptores en Netflix, permitirá a los usuarios disfrutar de sus series y películas favoritas a manera de podcasts

La última versión de Netflix para teléfonos con sistema operativo Android ha comenzado a incorporar una novedosa función que permitirá a los usuarios de la plataforma reproducir únicamente el audio de sus series y películas, como si se tratara de ‘podcasts’.

Esta nueva característica desplegará un nuevo botón en la parte superior del reproductor de video, el cual, al pulsarlo, activará la modalidad de ‘solo audio’. Del mismo modo, las imágenes pueden ser desactivadas desde la configuración principal de Netflix.

Netflix Is Working on an Audio Only Mode on Its Android App – https://t.co/oZAiaofesC pic.twitter.com/18qAI14uPV

— Nairobi Times (@NairobiTimes_Ke) December 17, 2020