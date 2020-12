Nacho Mendoza muestra por primera vez el rostro de su hija Mya (+fotos)

Nacho posteó en su cuenta personal de Instagram una fotografía con su pequeña bebe

Nacho Mendoza volvió a convertirse en padre por quinta vez en julio pasado de una niña a la que él y su pareja, la modelo venezolana Melany Mille, llamaron Mya. Desde entonces, sus fans han estado ansiosos por ver la carita de la bebé, un momento que por fin llegó.

Este viernes 11 de diciembre el intérprete venezolano compartió una foto de su pareja tumbada sobre pétalos de rosas unto a la pequeña, de quien por primera vez podemos ver su rostro.

Esta foto la compartió el integrante del dúo Chino y Nacho con motivo del cumpleaños de la maniquí, a quien dedicó un precioso mensaje en el que le agradece por todas las cosas positivas que ha traído a su vida.

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría aunque te molestaras”, comenzó este texto que le dedicó a su pareja, la modelo venezolana Melany Mille.

“Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también. Gracias por ser fuerte por los dos”, añadió el artista.

En el mensaje también le agradece haberle acercado más a su familia. “Hoy, gracias a ti, hablo más con mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primas y primos, hablo más con mi mamá, quiero estar más con ellos también porque ahora sé que la palabra familia no es breve como lo inmediato sino extensa como nuestros orígenes”.

“Gracias por exigirme respeto por las madres de mis hijos, eso me hace respetarte más. Gracias por no querer cortar mis sueños, por no querer apoderarte de mi tiempo, de mi espacio y por querer dedicarme tanto espacio y tiempo tuyo. Gracias por esa hija tan maravillosa, tan hermosa, tan brillante, tan alegre, qué dimensión de regalo decidiste darme”, añadió sobre su pareja.

Para concluir este emotivo texto, dijo: “Que Dios te bendiga mucho, Melany Mille. Feliz cumpleaños. No creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya”.

Esta es la primera vez que Nacho muestra a la que es su quinta hija, ya que además de Mya, es papá de otros cuatro niños de relaciones anteriores: Diego, Miguel, Matías y Santiago.