Murió la estrella del rock Meat Loaf

La legendaria estrella de rock y actor estadounidense Meat Loaf, que vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, falleció a los 74 años de edad, según anunció su familia en redes sociales. «Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos», empezó el comunicado, recogido por el medio Europa Press.

En los últimos años, Meat Loaf había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, en particular sobre el asma, que le provocó problemas en sus actuaciones de Wembley (2003) y Pittsburgh (2011). Los problemas se repitieron en 2016 y, en una declaración posterior, dijo que había sufrido «una deshidratación severa». La causa de la muerte no ha sido revelada, añade Sky News.

Una de las voces más emblematicas del rock

Meat Loaf fue una de las voces más emblemáticas de la música rock y temas como ‘Dead Ringer For Love’, ‘Paradise By The Dashboard Lights’ o ‘I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’ vendieron millones de copias durante su carrera profesional.

En la pantalla, interpretó a Eddie en «Rocky Horror Picture Show» en 1975, uno de sus primeros papeles en el cine, apareciendo más tarde en grandes éxitos de taquilla como «Spiceworld: The Movie», «Wayne’s World» y «The 51st State».

Su salto a la fama mundial lo logró con «Bat Out Of Hell», cuya trilogía de álbumes ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Fue escrito junto con su colaborador Jim Steinman, quien murió el año pasado a los 73 años de edad.

Aunque solo llegó al número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido, el álbum –que incluía temas como «Heaven Can Wait», «Two Out Of Three Ain’t Bad» y «All Revved Up With No Place To Go»– sigue siendo el cuarto disco más vendido de todos los tiempos, detrás de Michael Jackson, AC/DC y Whitney Houston). Curiosamente, nunca alcanzó el número uno en los Estados Unidos o Reino Unido.