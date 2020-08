Murió Chadwick Boseman, protagonista de «Black Panther»

En la cuenta oficial de Boseman en Twitter se publicó un mensaje en el que se confirmó el fallecimiento del actor. «Es con un dolor inconmensurable que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman», se lee en el pronunciamiento

Chadwick Boseman, el actor que le dio vida a Black Panther, murió este viernes, a los 42 años, según un comunicado del publicista Nicki Fioravante. La declaración dice que Boseman luchaba contra un cáncer de colon desde 2016.

En la cuenta oficial de Boseman en Twitter se publicó un mensaje en el que se confirmó el fallecimiento del actor. «Es con un dolor inconmensurable que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman», se lee en el pronunciamiento.

«Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colón etapa 3 en 2016, y batalló con eso los últimos 4 años, mientras avanzaba a etapa 4», añadió.

Boseman participó en múltiples películas mientras atravesaba «incontables» cirugías y quimioterapias. «Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de eso, y les trajo muchas de las películas que tanto llegaron a amar», dice el comunicado.

El mensaje añadió que Boseman murió en su hogar, junto a su esposa y su familia.

Además de su papel recurrente como T’Challa en las películas de Marvel, Boseman interpretó a varias figuras históricas en películas, incluido el cantante James Brown, el jugador de béisbol Jackie Robinson y el juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en honor a Boseman. «Una pérdida inconmensurable. Desde «Black Panther» hasta «Da 5 Bloods», Chadwick Boseman aportó fuerza y luz a la pantalla, en todo momento«, escribió.

An immeasurable loss. From "Black Panther" to "Da 5 Bloods," Chadwick Boseman brought strength and light to the screen, every time. pic.twitter.com/vRXxYU8Tbr

— The Academy (@TheAcademy) August 29, 2020