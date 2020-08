Fallece Manuel «El Loco» Valdés: actor, comediante y padre de Cristian Castro

El actor Manuel «El Loco» Valdés antes de fallecer expresó cuál era su última voluntad y dejó instrucciones precisas para llevarlo a cabo

Luego de constantes problemas de salud de Manuel, ‘el Loco’ Valdés de manera lamentable falleció este 28 de agosto, a sus 89 años, informándolo a través de un mensaje en Facebook, Pedro Valdés Lagarraña, compartió una imagen acompañada de un triste mensaje donde da a conocer su sensible perdida.

Arcelia Valdés Larrañaga, hija del actor, agregó que la causa de la muerte fue una acidosis metabólica gástrica.

Fue asi que expresó cuál era su última voluntad y dejó instrucciones precisas para cuando el ya no estuviera, así lo reveló su nieto, Iván Valdés.

El Show del Loco, programa conducido por Manuel Valdés entre 1972 y 1974. Nación en Ciudad Juárez #Chihuahua. Posiblemente fue el mayor seguidor del equipo de fútbol America. Fue el padre del cantante Cristian Castro. Lamentablemente falleció el día de hoy teniendo 89 años pic.twitter.com/5IvTf4vGlo — Tlahtoani_1521 (@Tlahtoani_1521) August 28, 2020

“’Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar’”, comentó Iván.

Además Iván aseguró que en cuestión de bienes materiales y económicos, el comediante no contaba con nada, pero que le suplicó que no haya pleitos familiares por esos asuntos, pues ya dejó sus documentos en orden.

“Que no estemos peleando… ‘Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir’”.