Muere el actor Justin James Danton tras ser arrollado por un coche fantasma

Justin fue ingresado en el hospital Las Américas donde trataron todo para reanimarle y salvar su vida.

«El día 9 de agosto alrededor de las 6:00 a.m. ingresó por el servicio de urgencias y emergencias un hombre de ciudadanía inglesa, quien fue víctima de accidente de tránsito, según informaron las personas que lo transportaron a la institución. Presentaba politraumatismo grave, sin respuesta a estímulos y signos de muerte cerebral; su evolución neurológica no fue favorable presentando también deterioro hemodinámico», reportaron desde el centro médico.

El actor, quien llevaba al menos 5 producciones en su haber, entre ellas The Legend of the Mad Axe Man, del director Philip Mears, fue despedido por los suyos con gran dolor a través de sentidos mensajes en redes.

Entre ellas la madre de Justin. «Qué es la vida. Es el destello de una luciérnaga en la noche. Es un soplo de un búfalo en invierno. Es como la pequeña sombra que corre a través del césped y se pierde en el ocaso. Buenas noches, dulce príncipe, un trozo de mi roto corazón se va contigo. Hasta que nos volvamos a encontrar en otra orilla. Te amo», escribió Gemma Valentine Danton.