Robin «sale del closet» a sus 81 años para complacer la agenda LGBT

La «salida del clóset» de Robin marca un nuevo intento de DC Comics en impulsar la agenda LGBT en sus historietas

La reciente publicación de «Batman: Urban Legends» dio mucho de qué hablar. La última historieta de DC Comics dio a conocer que Tim Drake, el nombre tras el cual se oculta Robin en esta entrega, es bisexual. Esto debido a que el «chico maravilla» acepta una cita romántica con Bernard Dowd, luego de luchar contra un enigmático villano.

Lea también: ¡Polémica! Instagram censuró el afiche de la nueva película de Pedro Almodóvar (+Foto)

Hacia el final de la historia Robin le dice: «Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho, sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo». A lo que Dowd responde: «Esperaba que lo hicieras. Tim Drake… ¿quieres tener una cita conmigo?»

Drake es el tercero de los cuatro Robin que han existido en los cómics de DC.

Anteriormente el personaje había estado emparejado con la superheroína Stephanie Brown, también de Batman. Sin embargo, algunos fanáticos también especulaban sobre un supuesto romance con Conner Kent, conocido como Superboy.

La «salida del clóset» del histórico compañero de Batman marca un nuevo intento de DC Comics en impulsar la agenda LGBT en sus historietas.

Meghan Fitzmartin, autora de esta sexta edición, declaró a Polygon que la idea surgió al concluir que esta «necesitaba ser una historia sobre la identidad y el descubrimiento».

Por otra parte, la escritora señaló: «Me encanta este personaje y mientras releía todo lo que podía para hacer justicia a Robin, vi claro que esta es la historia que Tim necesitaba contar».

Asimismo, Firtzmartin explicó que «quería rendir tributo al hecho de que la sexualidad es un viaje (…) Tim está todavía descubriéndose a sí mismo». Con esto se ahonda por primera vez en lo que se refiere a la orientación sexual del compañero de Batman.

Se hace curiosamente a 81 años de su creación —desde que se presentó el personaje en 1940— y en medio de una creciente matriz de opinión, así como grandes cuestionamientos en torno al superhéroe.

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened

A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9

— Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021