Miss Venezuela 2020: «Quiero ser una reina que le devuelva la alegría al país»

Miss Zulia, Mariángel Villasmil, se alzó el pasado 24 de septiembre como la nueva Miss Venezuela 2020, en un concurso, sin show, ni público debido a la pandemia

En entrevista exclusiva para Qué Pasa, la Miss Venezuela 2020, Mariángel Villasmil aseguró que ha sido «un reto, esta semana se me ha pasado muy rápido, aún sigo emocionada e impactada, no solo por el triunfo porque no es que lo sabía pero yo me sentía ganadora desde hace mucho tiempo y tener la corona es solo la confirmación de todo el trabajo que yo he puesto durante toda la preparación de lo que fue el Miss Venezuela».

Lea también: La representante del Zulia Mariangel Villasmil es la nueva Miss Venezuela 2020

Destacó que se siente agradecida con el apoyo que los venezolanos le han brindado y la receptividad que ha tenido su coronación. «Me ha dejado impactada la sensación que he tenido del público venezolano, sobretodo en las redes».

Villasmil señaló que ser Miss Venezuela en tiempos de pandemia es que «marcamos la diferencia y dimos una lección al mundo de que cuando uno trabaja en las cosas que quiere, se pueden lograr independientemente de cualquier situación difícil que podamos estar pasando».

Con una preparación atípica por la pandemia y la falta de tiempo subrayó que lo más difícil que le tocó vivir fue adaptarse a las clases a distancia y no poder vivir la emoción del Miss Venezuela en vivo, aunque con el pasar de los días se fue adaptando a este método.

«Esto yo lo tomé como una ventaja porque teníamos más tiempo de asimilar cada una de las cosas que ibamos aprendiendo. El nivel de disciplina era mucho mayor» por no tener supervición, dijo la Miss Venezuela 2020.

Otro choque emocional que le tocó enfrentar, fue un concurso sin público, pues Mariángel, soñaba desde pequeña con vivir la adrenalina y la emoción del Miss Venezuela en vivo. «Fue muy duro y lloré, era algo que no esperaba vivirlo así».

La joven zuliana sin embargo, no le cambiaría nada a la noche más linda y no por haber ganado «independientemente de haber tenido la corona o no, el nivel de preparación desde casa fue algo novedoso para el Miss Venezuela (…) aprendimos herramientas para cultivar la belleza interna (…) La vida te da las oportunidades y uno tiene que aprovechar al máxmo lo que está viviendo».

Una pregunta «tóxica» que jugó a favor de la Miss Venezuela 2020

Es importante recordar que Mariángel se vió envuelta en la polémica el día del encuentro con el jurado pues durante su presentación la candidata palabras más, palabras menos dijo: “Soy emprendedora y apasionada (…) hace años emprendí una pastelería a través de Instagram. Hay una frase que siempre comparto #LoveYourself es un recordatorio para mi y para las personas que me siguen a creer en que todo lo que queramos alcanzar en la vida lo hacemos desde el amor propio”.

La asesora de imagen, Sheiri Arredondo inició la ronda de preguntas con una que muchos tildaron como tóxica

«Siento que #LoveYourself es todo lo contrario a lo que tu tienes en el ahora: maquillaje, pestañas, operaciones, todo eso. Trato de transformar a las personas que entiendan que no es necesario operarse y transformarte. ¿Cómo me explicas tú que te amas a ti misma, pero tienes muchas cosas que no tenías antes, cómo puedo entenderte y respetarte. Cómo me explica en breve me amo, me quiero? Convénceme, aunque una persona operada a mi no me convence», le dijo.

La candidata al Miss Venezuela 2020 realmente salió airosa a la desfasada pregunta: «Quiero comentarte que esto del amor propio no lo llevo solo a la físico… me gusta mostrarme fuera de mi faceta como miss. Me gusta mostrarme natural, me gusta promover el amor propio desde la naturalidad. Tu puedes estar muy bella, pero si no te amas ni te respetas eso es lo que vas a reflejar. (…) tengo operaciones pero no significa que tenga más o menos amor propio, no define que tan bella o perfecta te veas».

Este momento causó revuelo en las redes sociales, artistas, misólogos y de más se pronunciaron a favor de la zuliana que siente que la controversia la favoreció mediáticamente «Vi el momento como un reto, como una manera para que yo pudiese demostrar mi capacidad de repuesta, de tolerancia, de enfrar cualquier situación difícil».

«Como figuras públicas nos vamos a ver envueltas en críticas, en polémicas, en comentarios, en situaciones incómodas y eso fue una excelente manera de poder demostrar mi nivel de inteligencia emocional y de tolerencia ante culquier situación que quizás pueda causarme disgusto», resaltó.

Un reinado atípico

Por los tiempos de pandemia todo ha cambiado y así como fue un concurso atípico a Mariángel le tocará un reina igual, pero esto no es problema para ella. Quiere un año memorable.

«Quiero un año que pueda trabajar y seguir explotando mis capacidades con el equipo maravilloso de trabajo que tenemos (…) quiero llevar un mensaje positivo del reinado al mundo entero y hacer una excelente representación en el concurso internacional, siempre rescantando y llevando al frente los valores».

Para el Miss Universo, la zuliana ya empezó su preparación, afinando las clases y los cambios que deban hacerse para su proyección. Desconoce detalles de la realización del concurso internacional, informó que podría celebrarse en el primer cuatrimestre del 2021.

«Una jovén apasionada, disciplinada y entregada a su país y a su reinado»

«El 2020 a pesar de todas las dificultades para mi ha sido mi año de crecimiento personal, el estar en el Miss Venezuela no me hace estar fuera de las situaciones difíciles que está viviendo el país y el mundo pero yo decidí tomar el 2020 como mi año de crecimiento personal y así ha sido», renpondió a cuál sería el legado quiere dejar en su año de reinado.

«Yo quiero que me recuerden como esa reina que le devolvió la alegría y un momento de felicidad al país en medio de tantas dificultades», enfatizó.

Para finalizar Mariángel agradeció el apoyo que ha recibido por parte de todo el país tras su coronación.

¿Quién es Mariángel Villasmil, la nueva Miss Venezuela 2020?

Portadora de la banda de Miss Zulia, Mariángel Villasmil es oriunda de Ciudad Ojeda, estado Zulia, tiene 24 años de edad y es escritora y panadera profesional, propietaria de su pastelería «Sláinte Cakes».

Antes de ganar Miss Venezuela, Villasmil estaba en su cuarto semestre estudiando psicología en la Universidad Arturo Michelena en Valencia, Carabobo.